Με νέα δυναμική και υψηλές προσδοκίες για το μέλλον, ο ΑΟΑΝ γυρίζει σελίδα μετά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Αμμούδας. Η ομάδα του Αγίου Νικολάου περνάει σε μια νέα εποχή, έχοντας πλέον ένα ισχυρό και πολυπρόσωπο διοικητικό σχήμα, με στόχο την επιστροφή της στη Γ΄ εθνική και την καθιέρωσή της ως πρωταγωνίστρια σε επίπεδο Κρήτης.

Στην προεδρία του σωματείου παραμένει ο Μάνος Μακράκης, πλαισιωμένος από δεκαπέντε μέλη, αρκετά εκ των οποίων προέρχονται από την απερχόμενη διοίκηση, ενώ παράλληλα συμμετέχουν και νέα πρόσωπα που προσδίδουν επιπλέον κύρος, εμπειρία και προοπτική στο σωματείο.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ανταπόκριση του κόσμου στις εκλογές, καθώς καταγράφηκε ρεκόρ συμμετοχής, γεγονός που αποτυπώνει τη συσπείρωση και την εμπιστοσύνη που υπάρχει πλέον γύρω από τον σύλλογο. Η εικόνα αυτή δίνει ώθηση και δύναμη στη νέα διοίκηση, προκειμένου να υλοποιήσει το πλάνο της για έναν δυνατό και ανταγωνιστικό ΑΟΑΝ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΑΝ αποτελείται από τους: Μάνο Μακράκη (πρόεδρος), Αλεξάκη Χαρίλαο, Αλέξη Εμμανουήλ, Βάρδα Γεώργιο, Γεροντή Μαρίνα, Ζαχαριά Κωνσταντίνο, Μπούντο Αντώνιο, Νίχλο Αντώνιο, Πάγκαλο Ιωάννη, Περυσινάκη Εμμανουήλ, Σκύβαλο Γεώργιο, Τζιράκη Δημήτριο, Τσόκου Φλάβιο, Φαγά Χρήστο, Φθενάκη Γεώργιο και Χαβάκη Γεώργιο.

Την Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτούν οι Σταυρακάκη Αγάπη, Φουρνιώτη Αργυρώ και Ψυλλάκης Γεώργιος.

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να καθοριστούν οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των μελών του.

Στη δήλωση του ο κ. Μακράκης ανέφερε: «Ο πρωταρχικός στόχος επετεύχθη και ήταν η συμμετοχή του κόσμου και θέλω να τον ευχαριστήσω καθώς έδωσε μαζικά το παρών και καταφέραμε να κάνουμε ρεκόρ συμμετοχής στην ιστορία του σωματείου. Να ευχαριστήσω τα υπόλοιπα δεκαπέντε μέλη που συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο με τα αποτελέσματα να έχουν μικρή σημασία και αυτό που έχει σημασία είναι η επόμενη μέρα της ομάδας, η οποία μας βρίσκει όλους ενωμένους. Θέλοντας να συνεχιστεί η αναβάθμιση στα τμήματα υποδομής, των εγκαταστάσεων και να έρθει μια επιτυχία στην πρώτη ομάδα, καθώς τα δύο προηγούμενα χρόνια στεναχωρήσαμε τον κόσμο μας, κάτι που θα φροντίσουμε να αλλάξει. Θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν, ώστε και ο ΑΟΑΝ και ο ΑΟΑΝ Β και η ακαδημία να κάνουν βήματα προόδου την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο».