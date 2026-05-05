Με ιδιαίτερη σημασία εξελίσσεται ο Μάιος για τον ΑΟΑΝ, καθώς μπαίνει σε μια κρίσιμη περίοδο διοικητικών και αγωνιστικών εξελίξεων, που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της επόμενης σεζόν. Στο άμεσο διάστημα αναμένεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης και στη συνέχεια η διαδικασία των εκλογών, μέσα από τις οποίες θα προκύψει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η ομάδα του Αγίου Νικολάου μπαίνει σε φάση επανεκκίνησης, έχοντας ήδη «κλείσει» την παρουσία της στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Λασιθίου και επιστρέφοντας στη Γ’ Εθνική, όπου θα αποτελέσει για έβδομη φορά την τελευταία οκταετία έναν από τους βασικούς εκπροσώπους του Λασιθιώτικου ποδοσφαίρου σε εθνικό επίπεδο.

Από τη σεζόν 2019-2020 και έπειτα, ο ΑΟΑΝ έχει παρουσιάσει σταθερά ανοδική πορεία σε όλα τα επίπεδα. Αγωνιστικά, η ομάδα έχει καταγράψει σημαντικές παρουσίες στη Γ’ Εθνική, αλλά και πορείες στο Κύπελλο Ελλάδας, κερδίζοντας εμπειρίες και διαρκώς ανεβάζοντας τον πήχη των απαιτήσεων. Παράλληλα, οργανωτικά έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα προόδου, τόσο στο στάδιο «Νικόλαος Φουρνιωτάκης» όσο και στο προπονητικό κέντρο της Αμμούδας, το οποίο αποτελεί πλέον βασικό σημείο αναφοράς για την καθημερινή λειτουργία της ομάδας.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδρομή έχει παίξει και ο κόσμος του ΑΟΑΝ, ο οποίος παραμένει σταθερά δίπλα στην ομάδα, στηρίζοντας διοίκηση, ποδοσφαιριστές και τεχνικό επιτελείο. Η διοικητική συνέχεια, με πρόσωπα που σε μεγάλο βαθμό παραμένουν ενεργά από τη στιγμή της «επανεκκίνησης» του συλλόγου, έχει συμβάλει στη σταδιακή ανάκτηση της χαμένης αίγλης, με την ομάδα να αποτελεί ξανά σημείο αναφοράς για την πόλη του Αγίου Νικολάου.

Με τα δεδομένα αυτά, ο ΑΟΑΝ αναμφίβολα πρόκειται για ένα οργανωμένο και νοικοκυρεμένο σωματείο, που αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κρητικό όμιλο της Γ’ Εθνικής. Η νέα διοίκηση που θα προκύψει από τη διαδικασία των εκλογών καλείται να συνεχίσει πάνω σε αυτή τη βάση, με πρόσωπα που διαθέτουν γνώση του ποδοσφαιρικού χώρου, αλλά κυρίως διάθεση και ενέργεια για να διαχειριστούν τις αυξημένες απαιτήσεις.

Θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι μέλη της υπάρχουσας διοίκησης φαίνεται να επιθυμούν τη συνέχιση της προσπάθειας, επιδιώκοντας παράλληλα τη συμμετοχή νέων προσώπων, ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό και λειτουργικό διοικητικό σχήμα με κοινό όραμα για τον ΑΟΑΝ.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, οι εξελίξεις θα πρέπει να κινηθούν άμεσα, με προτεραιότητα την επιλογή προπονητή που να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κατηγορίας, τη συγκρότηση του τεχνικού επιτελείου και στη συνέχεια τη διαμόρφωση του έμψυχου δυναμικού. Ο σχεδιασμός θα στηριχθεί τόσο στην κρητική ποδοσφαιρική αγορά όσο και σε επιλογές εκτός νησιού, όπως άλλωστε συμβαίνει διαχρονικά στον σύλλογο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η λειτουργία του ΑΟΑΝ Β΄, ο οποίος τη νέα σεζόν θα αγωνιστεί στην Α’ κατηγορία, αποκτώντας αυξημένες αγωνιστικές υποχρεώσεις και σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του συλλόγου. Παράλληλα, η ακαδημία παραμένει βασικός πυλώνας, με τη δουλειά που γίνεται να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο και να αποτελεί τη βάση για την ανάδειξη των τοπικών ταλέντων.

Με όλα τα παραπάνω να βρίσκονται σε εξέλιξη, γίνεται σαφές ότι ο ΑΟΑΝ μπαίνει σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας και κρίσιμων αποφάσεων. Το επόμενο δεκαήμερο μέχρι τις εκλογές θεωρείται καθοριστικό, καθώς δεν πρέπει να αποτελέσει περίοδο αδράνειας, αλλά χρόνο προετοιμασίας και πρώτων επαφών, ώστε ο σύλλογος να περάσει άμεσα και ομαλά στη νέα του εποχή, με μια πρώτη εικόνα να αναμένεται να υπάρξει στην Γενική Συνέλευση της ερχόμενης Κυριακής.