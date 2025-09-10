Ο 29χρονος αριστερός μπακ, έχοντας παραστάσεις και συμμετοχές και από τις 3 μεγάλες Εθνικές κατηγορίες έρχεται στη Νεάπολη για να δώσει ποιότητα και εμπειρία στην αριστερή πλευρά του συνόλου του Γιάννη Χατζησεβαστού.



Ο Γιώργος από μικρή ηλικία έδειξε το ταλέντο και την ποιότητά του και από τα τμήματα υποδομής του ΟΦΗ βρέθηκε να αγωνίζεται στην μεγάλη ομάδα και να παίρνει συμμετοχές στην τότε SUPER LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE του Ελληνικού Πρωταθλήματος.



Εκτός από τον ΟΦΗ, ο δυναμικός αριστερός μπακ χαφ αγωνίστηκε επίσης σε Πλατανιά, Α.Ο. Χανίων, Αχαρναικό, Τρίκαλα, Απόλλων Λάρισας, Ηρόδοτο, Γιούχτα και τελευταίο σταθμό των Αλμυρό μέχρι να φτάσει να αγωνιστεί φέτος με τα κιτρινοπράσινα!



Ο ίδιος, μετά την συμφωνία δήλωσε:

“Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αγωνιστώ με την φανέλα της Νεάπολης. Οι άνθρωποι της διοίκησης και ο προπονητής με προσεγγίσανε μαζί και μέσα σε 10 λεπτά τα βρήκαμε σε όλα και δώσαμε τα χέρια και τους ευχαριστώ πολύ!!!

Έχουμε θέσει υψηλούς στόχους στην ομάδα και εύχομαι να τους πετύχουμε! Από πλευράς μου θα δώσω το 100% για να τους βγάλω ασπροπρόσωπους!”



Γιώργο καλώς όρισες στην οικογένεια της Νεάπολης!

Σου ευχόμαστε μια γεμάτη χρονιά χωρίς τραυματισμούς και με προσωπικές και συλλογικές επιτυχίες!

Aθλητική Ένωση Νεάπολης