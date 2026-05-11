Οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος συνεχίστηκαν και στη συνέντευξη Τύπου, όπου οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ εισέβαλαν στην αίθουσα και αποθέωσαν τον Μάρκο Νίκολιτς.

Το γιορτινό κλίμα κορυφώθηκε με τα πειράγματα και τα χαμόγελα να κυριαρχούν, μετά τη μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ και την επιστροφή της στην κορυφή.

Νίκολιτς: «Πίστευα στον τίτλο, οι παίκτες μου άξιζαν να είναι πρωταθλητές»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το πρωτάθλημα που κατέκτησε η ΑΕΚ και την μεγάλη προσπάθεια της ομάδας.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής στη συνέντευξη Τύπου:

«Οι παίκτες μου άξιζαν να είναι πρωταθλητές. Οκτώ πόντοι διαφορά δυο αγωνιστικές πριν το τέλος. Είναι εκπληκτικό. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σταφ και το προσωπικό. Με κίνδυνο να ξεχάσω κάποιον από τα 60 – 70 άτομα που δουλεύουν καθημερινά στα Σπάτα. Στον Χαβιέρ και στον Κώστα και στον κ. Μάριο Ηλιόπουλο. Γι’ αυτόν ίσως μετρά περισσότερο αυτό το πρωτάθλημα. Το άξιζε. Μας στήριξε. Αφιερώνω το πρωτάθλημα σε αυτούς τους καταπληκτικούς φιλάθλους. Ηταν μοναδικό. Ήρθαν 22.000 κόσμος στον Βόλο. Ταξίδεψαν στην Ευρώπη να μας στηρίξουν. Αφιερώνω στην οικογένειά μου τη σύζυγό μου και την κόρη μου και την οικογένεια που είναι στο Βελιγράδι. Σε ολη αυτή τη μεγάλη οικογένειά μου».

Αν πίστευε το περασμένο καλοκαίρι ότι θα έφτανε η ΑΕΚ εδώ που έφτασε;

«Είμαι 25 χρόνια στους πάγκους. Δεν είναι εφικτό να κερδίσεις τίποτα αν δεν έχεις πίστη και να τη μεταδώσεις. Πάνω στην πίστη θέλει και δουλειά σε καθημερινή βάση. Κάθε χρονιά έχει τα σκαμπανέβασμά της. Είχαμε πάνω και κάτω. Όταν πας κάτω το θέμα είναι γρήγορα να πας πάνω. Ναι πίστευα. Είχαμε όμως και σκληρή δουλειά. Η έννοια της ομάδας είναι ιερή. Πιο πάνω και από τον προπονητή. Όπως θυμάστε και είχατε δει από τις αντιδράσεις: πολεμάμε πιστεύουμε δεν τα παρατάμε. Αυτό βγήκε μεσα από την καρδιά και όλοι το έχουν ενστερνιστεί. Αυτή η φιλοσοφία διατρέχει την ομάδα μας».

www.real.gr