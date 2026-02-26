Στον αγώνα αντοχής του τμήματος στίβου, που πραγματοποιήθηκε έπειτα από προκριματικούς αγώνες, προκρίθηκαν οι 9 πρώτοι αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στον τελικό:
Ειρήνη Αθανασάκη, Στέλλα Πετράκη, Τζερμιά Μαρία Νεκταρία, Βασιλεία Τσαμάνδουρα, Πηνελόπη Ροβίθη, Αναστασία Βισκαδούρου, Χρήστος Βισκαδούρος, Ευαγγελία Βισκαδούρου, Δημήτρης Τσαμπίκος Μανουσάκης
Νικήτριες ήταν:
Ευαγγελία Βισκαδούρου
Τζερμιά Μαρία Νεκταρία
Ειρήνη Αθανασάκη
Τα μετάλλια απένειμε ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, Γεώργιος Αθανασάκης, μετά από πρόσκληση του προπονητή κ. Άρη Βισκαδουράκη.
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τη συμμετοχή και την προσπάθειά τους, καθώς και στον προπονητή για την εθελοντική του προσφορά και τη συνεχή στήριξη.
Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου
