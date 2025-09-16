Συμπληρώθηκε το παζλ στο τεχνικό επιτελείο της ΑΕ Νεάπολης με την προσθήκη του Δημήτρη Καμαράτου οπως έκανε γνωστό με την ακόλουθη ανακοίνωση:

Ένα δικό μας παιδί επιστρέφει στην οικογένεια της Νεάπολης.

Ο Δημήτρης Καμαράτος αναλαμβάνει χρέη Προπονητή Τερματοφυλάκων σε όλα τα τμήματα του σωματείου μας (Ακαδημίες, ΑΕΝ Β και φυσικά Ανδρική ομάδα).

Ο Δημήτρης, έχοντας αποκτήσει εμπειρία και γνώσεις, επιστρέφει στην ομάδα που ανδρώθηκε ως ποδοσφαιριστής και ξεκίνησε την καριέρα του ως προπονητής τερματοφυλάκων!

Δημήτρη, καλώς ήρθες ξανά στην οικογένειά μας!!!