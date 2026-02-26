Χωρίς εκπλήξεις έπεσε η αυλαία της 16ης αγωνιστικής στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Λασιθίου με τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Πύργος Καλού Χωριού-ΑΟΑΝ 0-10
Κόρφος Ελούντας-ΑΕ Νεάπολης 0-5
ΑΟΣΚ-Ίτανος Παλαικάστρου 3-2
ΑΟ Βραχασίου-ΑΟ Κριτσάς 7-0
Αναγέννηση-ΟΦΙ 2-1
ΑΣΙ-Νίκη Σητείας 1-11
Η βαθμολογία:
1. ΑΕ Νεάπολης 13-3-0 42
2. ΑΟ Βραχασίου 13-2-1 41
3. ΑΟΑΝ 13-1-2 40
4. Αναγέννηση 10-2-4 32
5. Νίκη Σητείας 9-2-5 29
6. ΟΦΙ 9-2-5 29
7. Κόρφος Ελούντας 6-2-8 20
8. ΑΟΣΚ 5-1-10 16
9. Ίτανος Παλαικάστρου 4-1-11 13
10. ΑΣΙ 4-0-12 12
11. ΑΟ Κριτσάς 1-1-14 4
12. Πύργος Καλού Χωριού 0-2-14 1
17η αγωνιστική
Κυριακή,15.00
Στάδιο «Περικλής Μελιδονιώτης», ΑΕ Νεάπολης-Πύργος Καλού Χωριού
Στάδιο Σητείας, Νίκη-Κόρφος Ελούντας
Γήπεδο Παλαικάστρου, Ίτανος-Αναγέννηση
18.00
Στάδιο «Πέτρος Βουζουνεράκης», ΟΦΙ-ΑΟ Βραχασίου
Δευτέρα,17.00
Στάδιο Αγίου Νικολάου, ΑΟΑΝ-ΑΟ Κριτσάς
18.00
Γήπεδο Κουτσουρά, ΑΟΣΚ-ΑΣΙ