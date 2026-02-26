Χωρίς εκπλήξεις έπεσε η αυλαία της 16ης αγωνιστικής στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Λασιθίου με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Πύργος Καλού Χωριού-ΑΟΑΝ 0-10

Κόρφος Ελούντας-ΑΕ Νεάπολης 0-5

ΑΟΣΚ-Ίτανος Παλαικάστρου 3-2

ΑΟ Βραχασίου-ΑΟ Κριτσάς 7-0

Αναγέννηση-ΟΦΙ 2-1

ΑΣΙ-Νίκη Σητείας 1-11

Η βαθμολογία:

1. ΑΕ Νεάπολης 13-3-0 42

2. ΑΟ Βραχασίου 13-2-1 41

3. ΑΟΑΝ 13-1-2 40

4. Αναγέννηση 10-2-4 32

5. Νίκη Σητείας 9-2-5 29

6. ΟΦΙ 9-2-5 29

7. Κόρφος Ελούντας 6-2-8 20

8. ΑΟΣΚ 5-1-10 16

9. Ίτανος Παλαικάστρου 4-1-11 13

10. ΑΣΙ 4-0-12 12

11. ΑΟ Κριτσάς 1-1-14 4

12. Πύργος Καλού Χωριού 0-2-14 1

17η αγωνιστική

Κυριακή,15.00

Στάδιο «Περικλής Μελιδονιώτης», ΑΕ Νεάπολης-Πύργος Καλού Χωριού

Στάδιο Σητείας, Νίκη-Κόρφος Ελούντας

Γήπεδο Παλαικάστρου, Ίτανος-Αναγέννηση

18.00

Στάδιο «Πέτρος Βουζουνεράκης», ΟΦΙ-ΑΟ Βραχασίου

Δευτέρα,17.00

Στάδιο Αγίου Νικολάου, ΑΟΑΝ-ΑΟ Κριτσάς

18.00

Γήπεδο Κουτσουρά, ΑΟΣΚ-ΑΣΙ