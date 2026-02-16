Με τον ΑΟΑΝ να σημειώνει μεγάλη νίκη με σκορ 4-2 απέναντι στον ΑΟ Βραχασίου έπεσε η αυλαία της 15ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου, για να τον πλησιάσει έτσι στη βαθμολογία, όπως και την πρωτοπόρο πλέον ΑΕ Νεάπολης.

Συνοπτικά τα ακόλουθα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής:

ΑΟΑΝ-ΑΟ Βραχασίου 4-2

Πύργος Καλού Χωριού-Κόρφος Ελούντας 1-2

ΑΟ Κριτσάς-Αναγέννηση 2-9

ΑΕ Νεάπολης-ΑΣΙ 12-0

ΟΦΙ-ΑΟΣΚ 2-0

Ίτανος Παλαικάστρου-Νίκη Σητείας 1-1

Η βαθμολογία:

1. ΑΕ Νεάπολης 12-3-0 39

2. ΑΟ Βραχασίου 12-2-1 38

3. ΑΟΑΝ 12-1-2 37

4. Αναγέννηση 9-2-4 29

5. ΟΦΙ 9-2-4 29

6. Νίκη Σητείας 8-2-5 26

7. Κόρφος Ελούντας 6-2-7 20

8. Ίτανος Παλαικάστρου 4-1-10 13

9. ΑΟΣΚ 4-1-10 13

10. ΑΣΙ 4-0-11 12

11. ΑΟ Κριτσάς 1-1-13 4

12. Πύργος Καλού Χωριού 0-2-13 1

Η επόμενη (15η) αγωνιστική

Πύργος Καλού Χωριού-ΑΟΑΝ

ΑΟ Βραχασίου-ΑΟ Κριτσάς

Κόρφος Ελούντας-ΑΕ Νεάπολης

Αναγέννηση-ΟΦΙ

ΑΣΙ-Νίκη Σητείας

ΑΟΣΚ-Ίτανος Παλαικάστρου