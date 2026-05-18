Μια ιδιαίτερα παράξενη και γεμάτη αντιξοότητες σεζόν ολοκληρώθηκε για τη Νίκη Σητείας, μια χρονιά που ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες αλλά τελικά άφησε πίσω της περισσότερο προβληματισμό παρά ικανοποίηση. Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Μανόλη Μαρκάκη στην “ΑΝΑΤΟΛΗ” από νωρίς η αγωνιστική πορεία της ομάδας δεν κύλησε ομαλά, καθώς τα πρώτα προβλήματα παρουσιάστηκαν πριν καν ξεκινήσει ουσιαστικά η προετοιμασία.

Η συμφωνία με τον Θεοφύλαχτο Παχατουρίδη δεν προχώρησε όπως αναμενόταν, με αποτέλεσμα να υπάρξει μη συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές και η ομάδα να μπει στη νέα αγωνιστική περίοδο χωρίς να πραγματοποιήσει κανονική προετοιμασία με τον προπονητή που είχε αρχικά επιλεγεί. Το γεγονός αυτό επηρέασε σημαντικά τον προγραμματισμό και την οργάνωση της Νίκης Σητείας, η οποία αναγκάστηκε να αναζητήσει γρήγορα λύσεις για να καλύψει το κενό στην τεχνική ηγεσία.

Στη συνέχεια, τα ηνία ανέλαβε ο Γιάννης Κατσικογιάννης, με στόχο να επαναφέρει σταδιακά την ηρεμία και την αγωνιστική ισορροπία σε μια ομάδα που διέθετε δεδομένα πολύ υψηλής ποιότητας. Το ρόστερ της Νίκης Σητείας θεωρήθηκε από τα πιο ποιοτικά του πρωταθλήματος, με παίκτες ικανούς να κάνουν τη διαφορά και να οδηγήσουν το σωματείο σε πρωταγωνιστική πορεία. Άλλωστε, εξαρχής ο στόχος που είχε τεθεί ήταν ξεκάθαρος, η διεκδίκηση του τίτλου και ενός από τα δύο εισιτήρια ανόδου στη Γ’ Εθνική.

Κατά διαστήματα, η ομάδα απέδειξε μέσα στο γήπεδο ότι είχε όλες τις δυνατότητες να πετύχει τον στόχο της. Σε μεγάλα και απαιτητικά παιχνίδια παρουσιάστηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστική, πέτυχε σημαντικές νίκες και έδειξε χαρακτήρα ομάδας πρωταθλητισμού. Ωστόσο, στις κρίσιμες στιγμές οι λεπτομέρειες δεν ήταν με το μέρος της. Ορισμένα αποτελέσματα και χαμένοι βαθμοί σε κομβικές αναμετρήσεις την άφησαν πίσω στη μάχη της κορυφής και σταδιακά την απομάκρυναν από τον βασικό της στόχο.

Έτσι, η σεζόν ολοκληρώθηκε με τη Νίκη Σητείας στην έκτη θέση της βαθμολογίας, μια κατάταξη που σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει ούτε την ποιότητα του ρόστερ ούτε τη συνολική προσπάθεια που έγινε από τη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο, τους ποδοσφαιριστές αλλά και ολόκληρη την πόλη της Σητείας που στήριξε την ομάδα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Το πραγματικό αγωνιστικό μέγεθος της ομάδας φάνηκε κυρίως μέσα από την πορεία της στο κύπελλο. Εκεί, η Νίκη Σητείας κατάφερε να πετύχει δύο σπουδαίες προκρίσεις, αποκλείοντας τις δύο ομάδες που τελικά τερμάτισαν στις πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος. Οι εμφανίσεις αυτές απέδειξαν πως το σύνολο είχε την ποιότητα και τη δυναμική να ανταγωνιστεί οποιονδήποτε αντίπαλο.

Παρόλα αυτά, ούτε ο τελικός του κυπέλλου εξελίχθηκε όπως θα ήθελαν οι άνθρωποι της ομάδας. Η συμμετοχή σε έναν ακόμη μεγάλο στόχο δεν άφησε ικανοποιημένο κανέναν στη Σητεία, αφού ακόμη και εκεί φάνηκε να λείπει το κάτι παραπάνω που θα έδινε τον τίτλο και θα ολοκλήρωνε με επιτυχία τη χρονιά. Η απώλεια και αυτού του στόχου άφησε πικρία, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τις δυνατότητες που είχε η ομάδα στη διάρκεια της σεζόν.

Ακόμη κι έτσι όμως, η φετινή χρονιά επιβεβαίωσε πως η Νίκη Σητείας εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις του λασιθιώτικου ποδοσφαίρου. Η παρουσία της, η δυναμική που έδειξε σε μεγάλα παιχνίδια και η γενικότερη κινητοποίηση γύρω από το σωματείο απέδειξαν ότι η ομάδα διατηρεί ισχυρές βάσεις και σημαντικές προοπτικές για το μέλλον.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επόμενη ημέρα και στις εξελίξεις σε διοικητικό επίπεδο. Όπως ανακοινώθηκε, στο τέλος Μαΐου και συγκεκριμένα την Κυριακή 31/5 θα πραγματοποιηθεί η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Από τις αποφάσεις και τα πρόσωπα που θα προκύψουν αναμένεται να εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό ο σχεδιασμός και η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η ομάδα την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Μέσα από τη σχετική ανακοίνωση απευθύνεται κάλεσμα προς τον κόσμο της Σητείας να στηρίξει ενεργά το σωματείο, σε μια κρίσιμη καμπή για το μέλλον της ομάδας, ώστε η Νίκη να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ποδόσφαιρο της περιοχής, αναφέροντας αναλυτικά: «Το ποδοσφαιρικό σωματείο Νίκη Σητείας ανακοινώνει τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 στο Πολυκεντρο Σητειας απο τις 17.00 έως τις 20.00. Καλούμε όλα τα μέλη, τους φίλους και τους ανθρώπους που αγαπούν την ομάδα να δώσουν το «παρών» και να συμμετέχουν ενεργά στη νέα προσπάθεια της Νίκης Σητείας. Παράλληλα, ενημερώνουμε ότι την ημέρα των αρχαιρεσιών θα πραγματοποιούνται και εγγραφές νέων μελών, με στόχο να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η οικογένεια της ομάδας μας. Η στήριξη και η συμμετοχή του κόσμου αποτελούν τη μεγαλύτερη δύναμη για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου. Σας περιμένουμε όλους κοντά μας, για μια μαζική και δυναμική συμμετοχή που θα δώσει νέα ώθηση στη Νίκη Σητείας. Όποιος θέλει να συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο παρακαλούμε να επικοινωνήσει στο 6981794643. Με εκτίμηση. Το ΔΣ Νίκης Σητείας».