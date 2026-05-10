Μετά την ανανέωση της συνεργασίας με τους προπονητές Νεκτάριο Στάθη και Βασίλη Σταυριανουδάκη, ο ΑΟ Βραχασίου περνάει στο επόμενο στάδιο του αγωνιστικού του σχεδιασμού, προχωρώντας μεθοδικά στις ανανεώσεις του βασικού κορμού ενόψει της νέας σεζόν.

Οι «ασπρόμαυροι» ξεκίνησαν τον σχεδιασμό τους από τα θεμέλια, διατηρώντας στο ρόστερ δύο από τους αρχηγούς της ομάδας, τον Αιμίλιο Γκερδούκι και τον Παναγιώτη Χαμαλάκη, που αποτελούν σταθερές αξίες σε κέντρο και άμυνα αντίστοιχα. Παράλληλα, ήρθαν σε συμφωνία με δύο ακραίους ποδοσφαιριστές, τους Νίκο Ζερβό και Παναγιώτη Γυφτάκη, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον βασικό κορμό της ομάδας. Η παρουσία τους εγγυάται εμπειρία, ποιότητα και ισορροπία στον αγωνιστικό χώρο.