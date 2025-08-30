Μετά από δύο εβδομάδες προετοιμασίας στο Οροπέδιο Λασιθίου, ο ΟΦΗ μπαίνει πλέον στη φάση των φιλικών αγώνων, ανοίγοντας την αυλαία της νέας σεζόν απέναντι στον ΑΟΑΝ Β’. Το Παπατζιρίτειο Στάδιο, όπου πραγματοποιήθηκε το βασικό στάδιο της δουλειάς, θα φιλοξενήσει και την πρώτη αναμέτρηση της χρονιάς.

Για τον προπονητή κ. Ανδρουλάκη και το τεχνικό επιτελείο, η αναμέτρηση αποτελεί μια ευκαιρία να βγουν τα πρώτα ουσιαστικά συμπεράσματα. Ο ρυθμός, οι συνεργασίες, η εφαρμογή των τακτικών οδηγιών και η ετοιμότητα της ομάδας είναι τα στοιχεία που θα βρεθούν στο επίκεντρο.

Οι παίκτριες, από την πλευρά τους, ανυπομονούν να μεταφέρουν στο γήπεδο τη δουλειά που έκαναν στην προετοιμασία. Με διάθεση και συγκέντρωση, περιμένουν να μετρήσουν δυνάμεις σε πραγματικές αγωνιστικές συνθήκες, κάνοντας το πρώτο βήμα στο φετινό ταξίδι.

Η νέα σεζόν ξεκινά και το πρώτο φιλικό αποτελεί την αφετηρία για να χτιστεί σταδιακά η αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας.