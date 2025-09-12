Οι εγγραφές στην Αθλητική Ένωση Νεάπολης θα γίνονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 18:00 έως τις 20:00.

Οι προπονήσεις θα ξεκινήσουν στις 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946 739 265