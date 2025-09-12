Οι εγγραφές στην Αθλητική Ένωση Νεάπολης θα γίνονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 18:00 έως τις 20:00.
Οι προπονήσεις θα ξεκινήσουν στις 15 Σεπτεμβρίου 2025.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946 739 265
Οι εγγραφές στην Αθλητική Ένωση Νεάπολης θα γίνονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 18:00 έως τις 20:00.
Οι προπονήσεις θα ξεκινήσουν στις 15 Σεπτεμβρίου 2025.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946 739 265
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
Ιστορική καθημερινή εφημερίδα του νομού Λασιθίου από το 1932.
Ιδιοκτησία: Κοζύρης Μιχάλης -Κοζύρη Καλλιόπη ΟΕΕ
Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 7, 721 00 Αγ. Νικόλαος
Τηλέφωνο: 28410-22242
ΑΦΜ 099674843, Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου
Διευθυντής-Διαχειριστής-νόμιμος εκπρόσωπος: Μιχάλης Κοζύρης
Διευθυντής σύνταξης: Μ. Ταβλά
Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name): Κοζύρης Μιχάλης -Κοζύρη Καλλιόπη ΟΕΕ