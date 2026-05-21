Στα γραφεία της ΕΠΣ Λασιθίου έφτασαν τα αναμνηστικά, τα τρόπαια και τα έπαθλα του 39ου Κυπέλλου «Μάχη της Κρήτης», τα οποία πρόκειται να απονεμηθούν στις ομάδες, τους ποδοσφαιριστές, τους διαιτητές, αλλά και στα τιμώμενα πρόσωπα της διοργάνωσης.

Οι επιλογές ξεχωρίζουν για την ιδιαίτερη αισθητική και την προσεγμένη κατασκευή τους, αποτυπώνοντας το κύρος και τη διαχρονική αξία του θεσμού. Την επιμέλεια είχε ο ειδικός γραμματέας της Ένωσης, Μανώλης Ατσαλάκης, ο οποίος για ακόμη μία φορά φρόντισε να επιλέξει εντυπωσιακά και υψηλής ποιότητας έπαθλα, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.