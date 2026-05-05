Έχοντας τελειώσει έγκαιρα και με θετικό τρόπο το σημαντικό ζήτημα της τεχνικής ηγεσίας, στον ΑΟ Βραχασίου περνούν πλέον στο επόμενο στάδιο του αγωνιστικού σχεδιασμού, δίνοντας προτεραιότητα στη διατήρηση του βασικού κορμού της ομάδας. Η διοίκηση, σε συνεργασία με τον προπονητή Νεκτάριο Στάθη, έχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές με ποδοσφαιριστές, επιδιώκοντας να διατηρηθεί η συνοχή και η χημεία που αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της φετινής επιτυχημένης πορείας.

Παράλληλα, στο μεταγραφικό πλάνο περιλαμβάνονται στοχευμένες κινήσεις ενίσχυσης, με προσεκτικά επιλεγμένες προσθήκες που θα ανεβάσουν το επίπεδο του ρόστερ, χωρίς να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα της ομάδας. Στόχος είναι ο ΑΟ Βραχασίου να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμος από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, σε μια χρονιά που προμηνύεται ιδιαίτερα απαιτητική.

Οι κυπελλούχοι Λασιθίου καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες προσδοκίες, είτε διεκδικώντας την κορυφή και την άνοδο στη Γ’ Εθνική, είτε σε περίπτωση συμμετοχής τους ήδη σε αυτή να εμφανιστούν ανταγωνιστικοί και ενισχυμένοι, ικανοί να σταθούν με αξιώσεις σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Ο σχεδιασμός, πάντως, γίνεται με γνώμονα την πρόοδο και την επόμενη μέρα, με ξεκάθαρο στόχο το βήμα παραπάνω για τον σύλλογο.