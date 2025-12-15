Έχουμε στα χέρια μας τον πιο πρόσφατα επικαιροποιημένο κατάλογο των κρουαζιερόπλοιων που αναμένεται να προσεγγίσουν το λιμάνι του Αγίου Νικολάου το καλοκαίρι του 2026. Μας το έδωσε -και τον ευχαριστώ- ο σύμβουλος κρουαζιέρας κ. Ιωάννης Μπρας.

Με πολύ μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός τους και φτάνει τα 70. Μετά από αρκετά χρόνια, το λιμάνι μας αρχίζει να ξεφεύγει από τον χαμηλό αριθμό αφίξεων… γύρω στις 40! Το 2026, με τις 70 αφίξεις, εντάσσει ξανά το λιμάνι μας σε αυτά με σημαντικό αριθμό προσεγγίσεων.

Τη μεγάλη διαφορά βεβαίως την κάνει και φέτος το ισραηλίτικο κρουαζιερόπλοιο Crown Iris που συνεχίζει να μας προτιμά. Σίγουρα η παρουσία του μας δημιουργεί ανάμικτα συναισθήματα αλλά, από εμπορικής άποψης, η παρουσία του κρίνεται θετική, καθώς οι επιβάτες του παραμένουν και αφήνουν λεφτά στην πόλη, παρά τα… παζάρια και την αναστάτωση που γίνεται για λόγους ασφαλείας. Το Crown Iris θα το δούμε στο λιμάνι μας 20 φορές.

Η άλλη μεγάλη διαφορά του 2026 έχει σχέση με την παρουσία πλοίου της Celestyal Cruises, του Celestyal Journey που θα το δούμε στο λιμάνι μας 24 (!) φορές. Αυτά λοιπόν τα δύο πλοία μαζί, το Crown Iris και το Celestyal Journey, μας δίνουν συνολικά 44 προσεγγίσεις. Μέχρι τις 70 απομένουν άλλες 26, για όλα τα υπόλοιπα πλοία που, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, αφορούν κυρίως πλοία της Silversea, της Azamara, της Seabourn κ.ά.

Οι αφίξεις ανά μήνα είναι: Απρίλιος 8, Μάιος 8, Ιούνιος 8, Ιούλιος 13, Αύγουστος 8, Σεπτέμβριος 14, Οκτώβριος 8 και Νοέμβριος 9, συνολικά 70 αφίξεις. Η πρώτη προσέγγιση αναμένεται τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, με το πλοίο Silver Muse. Η τελευταία θα γίνει την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, με το πλοίο Crown Iris.

ΛΕΩΝ.Κ.