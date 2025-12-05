Κρατείται και σήμερα θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Λασιθίου ο ανήλικος μαθητής του ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου, στην κατοχή του οποίου, κατόπιν επιχείρησης της Αστυνομίας, βρέθηκαν 2 κιλά ινδική κάνναβη. Ο μαθητής, κάτοικος Ελούντας, συνελήφθη χθες το πρωί, κατά την είσοδο του μαθητή στο σχολικό χώρο. Από τη σωματική έρευνα που του έκαναν οι αστυνομικοί βρέθηκαν πάνω του 20 γραμμάρια χασίς.

Η έρευνα της Αστυνομίας ανακάλυψε τις ποσότητες του χασίς, που έκρυβε ο νεαρός μαθητής στο σπίτι του και σε προσωρινή «καβάντζα» σε υπαίθριο χώρο, που χρησιμοποιεί η οικογένειά του, όπου έκρυβε μέρος της διακινούμενης ποσότητας. Μέσα στο σπίτι, μαζί με τα ναρκωτικά βρέθηκαν κρυμμένα και 27.000 ευρώ, που κατασχέθηκαν ως προϊόν εμπορίας των ναρκωτικών.

Επίσης συνελήφθη η μητέρα του μαθητή η οποία επίσης παραπέμπεται σήμερα στην Εισαγγελία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο πατέρας του ο οποίος αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες, διαφεύγει όμως της σύλληψης γιατί χθες βρισκόταν εκτός Κρήτης.

Η σύλληψη έγινε, κατόπιν αξιοποίησης σχετικών πληροφοριών. Η επιτυχημένη αυτή επιχείρηση της Αστυνομίας και συγκεκριμένα, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αγίου Νικολάου, προστάτεψε την τοπική κοινωνία από τη διακίνηση μια τόσο μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών.

Όπως δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ αστυνομική πηγή, πρόκειται για μια αρκετά μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών για τα τοπικά δεδομένα. Μάλιστα σημείωσε ότι η διακίνηση και χρήση ναρκωτικών ουσιών αυξάνεται κατά τις ημέρες των Εορτών, που αυξάνεται και η παρουσία κόσμου από παλιννοστούντες που επιστρέφουν για την περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και γίνονται πάρτι και άλλες συγκεντρώσεις…

Δεν έχει αποδειχθεί από την προανάκριση αν καλλιεργούσε κάνναβη. Πιθανότατα είχε προμηθευτεί από μεγαλοπρομηθευτή την ποσότητα η οποία βρέθηκε στην κατοχή του. Στόχος της ανάκρισης είναι η Αστυνομία να φτάσει στον προμηθευτή του, που ίσως αποκαλύψει και μεγαλύτερο κύκλωμα διακίνησης χασίς, το οποίο, μέχρι τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δείχνουν ότι δεν είναι «ντόπιας» καλλιέργειας…

Τα 2 κιλά χασίς αντιστοιχούν σε 2.000 δόσεις, η εμπορική αξία των οποίων εκτιμάται σε 15.000 ευρώ.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ