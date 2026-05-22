Την έντονη ανησυχία κατοίκων του Χαμεζίου προκαλεί η εικόνα του τελευταίου χρονικού διαστήματος, σε τμήμα δίπλα από την γέφυρα και «σε απόσταση αναπνοής» από κατοικίες όπου όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες έχει σημειωθεί κατολίσθηση, έπειτα από τις βροχοπτώσεις που προηγήθηκαν. Τόσο ιδιοκτήτες οικιών του συγκεκριμένου τμήματος του χωριού αλλά και κάτοικοι που διέρχονται από το σημείο καθώς και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Χαμεζίου κ. Δημήτρης Γαρεφαλάκης, δεν κρύβουν την έντονη ανησυχία τους για την κατάσταση και τον κίνδυνο που ελλοχεύει, ακόμα και για κατάρρευση οικιών.

Όπως επισημαίνεται, το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί ένα τα «ανοικτά μέτωπα» της κατασκευής της γέφυρας του Χαμεζίου, όπως είθισται να λέγεται, του οδικού τμήματος δηλαδή του ΒΟΑΚ από τον Αυχένα Αγκαθιά -Χαμέζι έως Σκοπή, η οποία δόθηκε στην κυκλοφορία τον Μάιο του 2019. Στην περιοχή αυτή στο τέλος του χωριού (Σητεία-Άγιος Νικόλαος), κάτω από το παλιό δρόμο υπάρχουν αμφιθεατρικά κτισμένες επτά κατοικίες, η μία δίπλα ή πάνω από την άλλη. Η κατολίσθηση έχει προκληθεί δίπλα στη μία- περίπου δύο μέτρα απόσταση- την οποία οι ιδιοκτήτες της, είχαν θωρακίσει στο παρελθόν με τοιχίο.

Ωστόσο όπως τονίζεται, παρ’ ότι υπήρχαν υποσχέσεις, μετά την κατασκευή της γέφυρας και κατόπιν αυτοψιών από την πλευρά των ιθυνόντων, για παρέμβαση στο σημείο ώστε να μην προκληθεί ο οποιοσδήποτε κίνδυνος μελλοντικά για τις οικίες, για τον αγροτικό δρόμο δίπλα και κάτω από την γέφυρα, μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει γίνει. Και δεν είναι το μόνο ανοικτό μέτωπο που υπάρχει σε ό,τι αφορά παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν παράλληλα ή μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της, και δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Μάλιστα έχουν αποσταλεί σχετικά έγγραφα από την Τοπική Κοινότητα διαχρονικά προς τους υπευθύνους του έργου και αρμόδιους φορείς.

Έγγραφα στα οποία ζητείται η αποκατάσταση της προσβασιμότητας των αγροτικών δρόμων κάτω από τη γέφυρα, έγγραφα που μεταφέρεται το αίτημα κι επισημαίνεται η αναγκαιότητα παρεμβάσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση του Χαμεζίου με το νέο τμήμα του ΒΟΑΚ από Αυχένα Αγκαθιά -Χαμέζι-Σκοπή όσο πιο κοντά γίνεται τεχνικά.

Όπως αναφέρεται, το Χαμέζι ενώ δέχθηκε όλες τις αρνητικές συνέπειες του έργου (περιβαλλοντικές κλπ), ενώ καταστράφηκαν όλες οι καλλιέργειες κηπευτικών της περιοχής, όχι μόνο δεν εξυπηρετήθηκε στο ελάχιστο από το νέο δρόμο, αλλά επέστρεψε «πίσω στο χρόνο», είκοσι και πλέον χρόνια με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν.

Σε ό,τι αφορά το προαναφερθέν σημαντικό ζήτημα της κατολίσθησης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας έχει ήδη ενημερώσει και όπως μας είπε θα αποσταλθεί σχετικό έγγραφο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προς τους αρμοδίους. Ζητούμενο, όπως τόνισε ο κ. Γαρεφαλάκης, είναι να προχωρήσουν άμεσες ενέργειες, να γίνουν αυτοψίες, να καθοριστούν και να υλοποιηθούν οι προβλεπόμενες αναγκαίες παρεμβάσεις με σκοπό την ασφάλεια πολιτών, κατοικιών και περιουσιών.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ