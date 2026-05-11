Ο κίνδυνος να σταματήσει η λειτουργία του επιβατικού σταθμού Σητείας συζητήθηκε στην τελευταία τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ενημερώνοντας ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης αναφέρθηκε στο έγγραφο που απεστάλη στο Δήμο από το ΚΤΕΛ καθώς και στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο ίδιος με τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ. Το ζήτημα είναι ζωτικής σημασίας για την συγκοινωνιακή θωράκιση του δήμου. «Ενόψει της επικείμενης προκήρυξης του διαγωνισμού για τις οδικές μεταφορές στην περιφέρεια Κρήτης με βάση το ν.4974/22 και τη διατήρηση του επιβατηγού σταθμού στη Σητεία Π/Δ 99 /2004 ως υποχρεωτικής υποδομής, έχει παραλειφθεί από τους όρους της διακήρυξης. Η Σητεία λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής της θέσης στο ανατολικότερο άκρο της Κρήτης παρουσιάζει ανάγκες που καθιστούν τη λειτουργία ενός πλήρους σταθμού απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.»

Αιτιολογώντας, αναφέρεται στην διασύνδεση της Σητείας με κρίσιμες υποδομές αφού η Σητεία αποτελεί πύλη εισόδου για την ανατολική Κρήτη μέσω του δημοτικού αερολιμένα Βιτσέντζος Κορνάρος και του λιμένα που συνδέει την Κρήτη με τα Δωδεκάνησα. «Η ύπαρξη επιβατικού σταθμού είναι απαραίτητη για την διασύνδεση των ακτοπλοϊκών κι αεροπορικών συγκοινωνιών με το οδικό δίκτυο, διευκολύνοντας την μετακίνηση επισκεπτών και κατοίκων».

Αναφέρεται επίσης στο τουρισμό και το Γεωπάρκο καθώς και κορυφαία τοπόσημα όπως το φοινικόδασος Βάι, η Μονή Τοπλού, η Κάτω Ζάκρος και στην αυξημένη τουριστική κίνηση λόγω της ύπαρξης τους. «Ο σταθμός αποτελεί το κέντρο πληροφόρησης και ασφαλή αφετηρία για την εξερεύνηση της Ανατολικής Κρήτης. »

Σε ότι αφορά τη γεωγραφική απόσταση και την προσβασιμότητα επισημαίνεται ότι λόγω της μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης από τα κεντρικά αστικά κέντρα –Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος – οι επιβάτες απαιτούν σταθμό που να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αναμονής, υγιεινής και φύλαξης αποσκευών, όπως ακριβώς επιτάσσουν οι ποιοτικοί δείκτες της νέας διακήρυξης.

Στο θέμα νομική θεμελίωση αναφέρεται ότι το άρθρο 9 παρ. 2 και 5 του 4974/22 επιβάλει στον σχεδιασμό να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των τουριστικών περιοχών και η διευκόλυνση της μετεπιβίβασης σε αεροδρόμια και λιμάνια. Το άρθρο 10 υποχρεώνει τις αρχές να συνεκτιμούν τις ανάγκες των πλέον απομακρυσμένων περιοχών για την διασφάλιση της προσβασιμότητας.»

Και η επιστολή καταλήγει καλώντας τον Δήμαρχο να παρέμβει άμεσα προς την Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ώστε να συμπεριληφθεί ο επιβατικός σταθμός Σητείας ως απαράβατος όρος στη νέα σύμβαση. Η διασφάλιση των συγκοινωνιακών υποδομών είναι το ελάχιστο προαπαιτούμενο για να σταματήσει η αίσθηση της απομόνωσης και να ενισχυθεί η τουριστική και οικονομική δυναμική της Σητείας. Οι τακτικές μεταφορές, όπως αναφέρεται, είναι κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα και πρέπει να αναβαθμίζονται κι όχι να υποβαθμίζονται.

Ο κ. Ζερβάκης πρότεινε να συμπληρωθεί από το Δ.Σ. ότι το κτήριο που έχει κατασκευαστεί για την εξυπηρέτηση του ΚΤΕΛ έχει γίνει από προηγούμενες δημοτικές αρχές παραχώρηση στο ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου η οποία ισχύει μέχρι το 2031. «Κάτι που σημαίνει ότι όταν παραχωρήθηκε ο συγκεκριμένος χώρος για την κατασκευή του κτηρίου ελήφθησαν υπόψη οι δυνατότητες και οι ανάγκες που έχει το ΚΤΕΛ για να εξυπηρετεί τον κόσμο της Σητείας». Επίσης έχει διατεθεί από το δήμο μέρος πάρκινγκ για την στάθμευση των λεωφορείων.

Ο κ. Ζερβάκης ανέφερε ότι είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται αναφορικά με την πρόταση να απαλειφθούν τόσο η Σητεία όσο και η Ιεράπετρα. «Είναι κάτι που όπως σας είπε ήρθε σήμερα, συζητήσαμε άμεσα με τον Πρόεδρο, είμαστε σε επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη. Θεωρώ ότι άμεσα πρέπει το ΔΣ να λάβει απόφαση να στηρίξουμε, με την πρόσθεση της παραχώρησης του χώρου από το Δήμο Σητείας για την συγκεκριμένη εγκατάσταση και να κάνουμε τις απαραίτητες επαφές με τους Βουλευτές του Νομού, τον υπουργό, τον περιφερειάρχη και να δούμε πως θα ενεργήσουμε από κοινού διότι απ’ ότι μου είπαν όλα τα περιφερειακά ΚΤΕΛ μένουν εκτός από τα τέσσερα κεντρικά, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος. Και με μία πρόθεση εκ μέρους μεγάλης ισπανικής εταιρείας να αναλάβει το επιβατηγό έργο στην Κρήτη, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Θεωρώ ότι όλοι μαζί συντεταγμένα να απαιτήσουμε να αλλάξει η συγκεκριμένη σύμβαση και ο συγκεκριμένος όρος».

Τοποθετούμενος επί του θέματος ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης κ. Σίμος Συμεωνίδης τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν βάσει των αναγκών της περιοχής, των μαθητών, των κατοίκων και των επισκεπτών 365 ημέρες τον χρόνο να «συζητάμε το ενδεχόμενο να μην υπάρχει μια υποδομή με λεωφορεία. » Το ΔΣ είναι αυτονόητο ότι πρέπει να διεκδικήσει να υπάρχει σταθμός, με συχνά δρομολόγια, οικονομικό εισιτήριο, όπως πρόσθεσε, ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά όσων έχουν ανάγκη και η διασύνδεση των πόλεων, των χωριών.

Το ΚΤΕΛ είναι μία ιδιωτική εταιρεία πλέον μεταφορικού έργου όπως πρόσθεσε, αναφέροντας ότι ο ίδιος θεωρεί ότι το ΔΣ δεν πρέπει να πάρει θέση με βάση ένα έγγραφο μιας ιδιωτικής εταιρείας αλλά να πάρει θέση με βάση τις ανάγκες της περιοχής, και να συντάξει ένα κείμενο ζητώντας το αυτονόητο κι όχι να υιοθετήσει του ενός ανταγωνιστικού πόλου απέναντι σε έναν άλλο ανταγωνιστικό πόλο. Τόνισε ότι δεν πρέπει να κλείσει ο σταθμός, πρέπει να υπάρχουν συχνά δρομολόγια, φθηνά, που θα εξασφαλίζουν τους κατοίκους, τους μαθητές, τους νέους και τους επισκέπτες του τόπου. «Αυτό προτείνουμε κι αυτό ψηφίζουμε»

«Υποστηρίζουμε την παρέμβαση για την διασφάλιση του επιβατικού σταθμού Σητείας», τόνισε ο κ. Ζερβάκης.

Το ΔΣ αποφάσισε να προχωρήσει σε κείμενο που θα περιλαμβάνει τους τρεις άξονες που περιέχονται στην επιστολή καθώς και τον άξονα της παραχώρησης του οικοπέδου ήδη από το δήμο για την κατασκευή του σταθμού, με την επισήμανση της διεκδίκησης του μεταφορικού έργου που να εξασφαλίζει τις ανάγκες της περιοχής και προαπαιτούμενο να παραμείνει ο σταθμός της Σητείας εν λειτουργία.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ