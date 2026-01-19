Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στο σχολείο μας ενημερωτική δράση αφιερωμένη στην υγεία των εφήβων. Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η έμμηνος ρύση, η οποία, αν και αποτελεί φυσιολογική βιολογική διαδικασία, εξακολουθεί συχνά να αντιμετωπίζεται ως θέμα ταμπού ή να συνοδεύεται από ελλιπή ή λανθασμένη πληροφόρηση. Στόχος μας ήταν η αποδόμηση στερεοτύπων, η ενίσχυση της σωστής γνώσης και η καλλιέργεια στάσεων σεβασμού, κατανόησης και αποδοχής.

Η δράση, στην οποία συμμετείχαν όλες οι τάξεις του σχολείου, εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης του Υπουργείου Υγείας για την Προαγωγή της Υγείας του Παιδιού και της Οικογένειας και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό ρόλο του σχολείου στη συστηματική και έγκυρη ενημέρωση των μαθητών και μαθητριών. Την υλοποίησή της

ανέλαβαν οι εκπαιδεύτριες του Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής κ. Βασιλική Σωτηροπούλου και κ. Σοφία Μπουραντά, οι οποίες προσέγγισαν το θέμα με ευαισθησία και σεβασμό στις ανάγκες της εφηβικής ηλικίας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, μέσα από βιωματικές και διαδραστικές πρακτικές, καθώς και ανοιχτό, καθοδηγούμενο διάλογο, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη λειτουργία του σώματος, να κατανοήσουν τις αλλαγές που συνοδεύουν την εφηβεία και να ενημερωθούν για βασικούς κανόνες υγιεινής και προσωπικής φροντίδας.

Απευθύνουμε θερμές ευχαριστίες στην κ. Σωτηροπούλου και στην κ. Μπουραντά για την υψηλού επιπέδου ενημέρωση που προσέφεραν στη σχολική μας κοινότητα.

2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου