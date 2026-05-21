Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διήμερη εκπαίδευση σε θέματα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος διοργανώνει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων τοπικών φορέων και ομάδων καθώς και την εκπαίδευση τοπικής εθελοντικής ομάδας αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, σε συνεργασία με την εξειδικευμένη σε αυτά τα θέματα Εταιρεία «ΜΕΤΟΠΗ -Σύμβουλοι Προστασίας Περιβάλλοντος».

Βίντεο: Λεωνίδας Κλώντζας

Σήμερα πραγματοποιήθηκε στον Όρμο του Καθολικού, πρακτική εκπαίδευση, με χρήση υλικών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ