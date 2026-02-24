Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας η 2η συνάντηση της Σχολής Ενημέρωσης και Υποστήριξης Γονέων/Κηδεμόνων, με προσκεκλημένους εκπροσώπους του Κέντρου Ημέρας «ΙΚΕΛΟΣ» για παιδιά και εφήβους με ψυχικές διαταραχές Π.Ε. Λασιθίου.

Οι γονείς και εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για το έργο, τις υπηρεσίες και τη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Οι επιστημονικοί συνεργάτες του Κέντρου παρουσίασαν τον ρόλο της δομής στην πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν τόσο για το παιδί όσο και για την οικογένειά του.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας παρέχονται δωρεάν, στο πλαίσιο των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας. Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν ότι οι οικογένειες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κλινική εκτίμηση, εξατομικευμένο σχέδιο φροντίδας, ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις (ατομικές και ομαδικές), συμβουλευτική γονέων, ψυχοεκπαίδευση, καθώς και προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικών και ατομικών δεξιοτήτων, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Ευχαριστούμε πολύ τις εισηγήτριες :

Καρτσάκη Αναστασία, Ψυχολόγος

Μαρκάκη Μαρία, Ψυχολόγος

Μυτάκη Κατερίνα, Κοινωνική Λειτουργός

Ανδρεοπούλη Μαλαματένια, Κοινωνική Λειτουργός

Η Σχολή Γονέων του σχολείου μας συνεχίζει με συνέπεια να ανοίγει διαύλους επικοινωνίας και ενημέρωσης, ενισχύοντας τον ρόλο της οικογένειας και προάγοντας μια κουλτούρα πρόληψης και φροντίδας της ψυχικής υγείας.

1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου