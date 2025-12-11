Η ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Λασιθίου ενημερώνει για τη σημαντική εξέλιξη που αφορά το ανατολικό τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), καθώς με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών ανατίθενται σε Τεχνικούς Συμβούλους οι απαιτούμενες μελέτες για την ωρίμανση του τμήματος του ΒΟΑΚ από Καβούσι έως Σητεία. Η εξέλιξη συνδέεται με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που είχαν γίνει τον περασμένο Μάιο στο Ηράκλειο για την εκπόνηση μελετών στο τμήμα Παχειά Άμμος – Σητεία, καθώς και με τις κατευθύνσεις που είχαν διατυπωθεί κατά τη συνάντηση του Υπουργού Υποδομών τον Ιούλιο με τον Αντιπρόεδρο Α΄ της Βουλής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη και τον Δήμαρχο Σητείας, Γιώργο Ζερβάκη σχετικά με τη διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων.

Ως ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Λασιθίου, αντιμετωπίζουμε την εξέλιξη αυτή με αισιοδοξία. Η πρόοδος των διαδικασιών φέρνει την Ανατολική Κρήτη πιο κοντά στην απόκτηση ενός ασφαλούς και σύγχρονου αυτοκινητόδρομου. Τα τμήματα «Καλού Χωριού – Παχειάς Άμμου» και «Παχειάς Άμμου –Σητείας» είναι από τα πιο απαιτητικά του άξονα, λόγω της γεωμορφολογίας και των τεχνικών παρεμβάσεων που απαιτεί.. Η προώθηση των μελετών ωρίμανσης αποτελεί κρίσιμο στάδιο για την προετοιμασία της φάσης κατασκευής. Με τη νέα αυτή απόφαση ενισχύεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για ένα έργο που αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της συνδεσιμότητας της περιοχής δικαιώνοντας ένα μακροχρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας του Λασιθίου.

Η ΔΕΕΠ Λασιθίου θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πορεία του έργου και να ενημερώνει υπεύθυνα την τοπική κοινωνία.

Δ.Ε.Ε.Π ΛΑΣΙΘΙΟΥ