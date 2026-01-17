Από τον ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι λόγω απαιτήσεων τεχνικών εργασιών στα δίκτυα του, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 18/01/2026 από ώρα 07:00 έως 12:00 σε τμήμα της πόλης του Αγίου Νικολάου και συγκεκριμένα στις περιοχές και οδούς: Πλακάλωνα, κόμβος Κριτσάς, Σταυρός, Κων. Καραμανλή, περιοχή Κολυμβητηρίου, περιοχή Γαργαδόρου, Νόμια, Λατούς, περιοχή Γέφυρας, οδός Κριτσάς, οδός Καζάνης, Ακτή Ατλαντίδος, περιοχή παλιού ΚΤΕΛ, Κοντογιάννη, Γιαμπουδάκη, περιοχή Λαγκός (Νέο ΚΤΕΛ), Επιμενίδου, Εργατικές Κατοικίες (οδ. Καζάνη), Ρούσσου Καπετανάκη, Κυρίλλου Λουκάλεως, Ιδομενέως, Σουλίου, Μεσολογγίου (τμήμα), περιοχή Αμμούδα (γήπεδα 5x5), περιοχή Γ’ Δημοτικού Σχολείου και περιοχή Καστέλι.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Τα συνεργεία μας θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η εργασία να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος να μπορέσει να γίνει ίσως και πριν από την πιο πάνω ώρα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να αποφύγετε κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν θα βρίσκονται στο έδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών , γιατί αυτή η επαφή μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Για τους ίδιους λόγους ασφαλείας, επίσης οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση .

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ