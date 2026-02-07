Από τον ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι λόγω απαιτήσεων τεχνικών εργασιών στα δίκτυα του, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Κυριακή 08/02/2026 από ώρα 07:00 έως 12:00 στην πόλη του Αγίου Νικολάου και συγκεκριμένα στις οδούς : Χειμάρας, Ρούσσου Καπετανάκη, τμήμα Γιαμπουδάκη, τμήμα Φιλελλήννων, τμήμα Ακτή Ατλαντίδος, Κλυτωνύμου, περιοχή Μαρίνας, Καπετάν Ταβλά, Μεταμορφώσεως, Μελετίου Μεταξάκη, τμήμα Δημοκρατίας, Σοφοκλή Βενιζέλου, Κυπρίων Αγωνιστών, περιοχή Νομαρχίας, Ιωάννη Κοζύρη, Νικολάου Λουκάκη, Καπετάν Κοζύρη, Μανουσσογιαννάκη, Κ.Σφακιανάκη, Εμμ.Μοδάτσου, Νικ.Φωκά, Πλατεία Ελ.Βενιζέλου, 5ης μεραρχίας, Δασκαλογιάννη, τμήμα Νικ.Πλαστήρα, Διον.Σολωμού, Ομήρου,28ης Οκτωμβρίου, Ρούσσου Κούνδουρου, 25ης Μαρτίου, Τσελέπη, Αλεξάκη, Καπετάν Αλεξομανώλη, Τζελέπη, Νεάρχου, Σόλωνος, Κοντογιάννη, Ηρώων Πολυτεχνείου.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Τα συνεργεία μας θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η εργασία να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος να μπορέσει να γίνει ίσως και πριν από την πιο πάνω ώρα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να αποφύγετε κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν θα βρίσκονται στο έδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών , γιατί αυτή η επαφή μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Για τους ίδιους λόγους ασφαλείας, επίσης οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση .

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ