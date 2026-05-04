Του Φωτη Κοκοτου

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 29ης Απριλίου ο Δήμαρχος κ. Μενεγάκης υπέπεσε σε σωρεία παραπλανητικών ισχυρισμών όταν δήλωσε πως ο Δήμος αδυνατεί να εφαρμόσει το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» (ΠοΠ), για το οποίο ο ίδιος έχει ομολογήσει εγγράφως ότι ο νόμος επιβάλλει υποχρεωτικά από το 2023 για τα ξενοδοχεία άνω των 100 κλινών. Οφείλω, ως Ταμίας του Συνδέσμου Ξενοδόχων Λασιθίου, να αποκαταστήσω την αλήθεια.

Πρώτον, η λέξη «αδυναμία» προϋποθέτει αντικειμενικούς λόγους που καθιστούν κάτι ανέφικτο («αδύνατον»). Όταν, 5 χρόνια μετά τον νόμο και 3 χρόνια μετά την προθεσμία, ο Δήμος προφασίζεται ότι «δεν μπορεί», αυτό δεν συνιστά αδυναμία· συνιστά ανημπόρια («ανικανότητα»).

Δεύτερον, ο ισχυρισμός του Δημάρχου κ.Μενεγάκη ότι το Υπουργείο όφειλε να υποδείξει στο Δήμο το πώς να εφαρμόσει το ΠοΠ είναι παντελώς ανυπόστατος. Στο νόμο, κάθε Δήμος έχει το ελεύθερο να το εφαρμόσει κατά το δοκούν. Κι όταν ο κ. Μενεγάκης μάς καλεί ως αρωγούς «να πάμε μαζί στο Υπουργείο», οφείλουμε να του θυμίσουμε πως το φθινόπωρο του 2024 προσκλήθηκε να προσέλθει στο Υπουργείο για το θέμα, και εκείνος δεν προσήλθε, ενώ αντιθέτως ήρθαν τόσο ο Δήμαρχος Χερσονήσου, κ.Δοξαστάκης όσο και οι εκπρόσωποι των Ξενοδοχείων .

Όσον αφορά δε τις «προδιαγραφές» και «μελέτες» που ζητάει ο κ.Μενεγάκης, εμείς τις πληρώσαμε και τις παραδώσαμε τόσο στον Δήμο Αγίου Νικολάου όσο και στον Δήμο Χερσονήσου, αλλά ο Δήμαρχος Χερσονήσου τις υιοθέτησε και τις εφάρμοσε, ενώ ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου τις τοποθέτησε στο συρτάρι. Αν είχε «πάει στο Υπουργείο» ο κ.Μενεγάκης, δεν θα χρειαζόταν να το ακούει τώρα.

Τρίτον, ο ισχυρισμός του Δημάρχου κ.Μενεγάκη ότι «ο Δήμος Χερσονήσου εφαρμόζει το ΠοΠ μέσω εργολάβου» είναι ψευδής. Η μελέτη προδιέγραψε ρητώς ότι τα οχήματα, ο εξοπλισμός, η ζύγιση και η καταγραφή αποτελούν ευθύνη των ίδιων των ξενοδοχείων. Τα οχήματα της δημοτικής υπηρεσίας καθαριότητας ούτε καν προσέρχονται στα συμμετέχοντα ξενοδοχεία. Το σύστημα λειτουργεί από το 2025, χωρίς ο Δήμος Χερσονήσου να επωμιστεί κόστος προμήθειας οχημάτων ή εξοπλισμού. Αντιθέτως, γλιτώνει εκατομμύρια!

Τέταρτον, και κρισιμότερο, ο ίδιος ο Δήμαρχος κ.Μενεγάκης, με αφορμή δικαστική διαμάχη, κατέθεσε και συνομολόγησε εγγράφως πως τα ξενοδοχεία άνω των 100 κλινών υπάγονται στο σύστημα ΠοΠ. Κι αυτό το κάνει ενόσω ο Δήμος έχει καταδικαστεί αμετακλήτως από το Συμβούλιο της Επικρατείας (απόφαση Α-252/5.2.2025) για τον τρόπο χρέωσης δημοτικών τελών σε ξενοδοχεία της περιοχής μας, από το 2012 ως και σήμερα.

Άρα, ενδεχομένως να στοιχειοθετούνται εδώ και ποινικά αδικήματα σε βάρος όσων εν γνώσει τους εισπράττουν παρανόμως καθοριζόμενα τέλη. Η παρούσα διοίκηση του Δήμου Αγ.Νικολάου, αιρετοί και υπάλληλοι, είναι συνυπεύθυνοι σε διαφορετικούς βαθμούς έκαστος. Η επίκληση «αδυναμίας» από μέρους τους, η επίκληση «πλάνης» ενδεχομένως, ή η επίκληση έστω «ανικανότητας», δεν μπορούν να σταθούν σε δικαστήριο.

Συμπολίτες: τις αποζημιώσεις για τις παρανομίες του Δήμου δεν θα τις πληρώνει ο σημερινός Δήμαρχος. Θα μετακυλήσουν στην κοινωνία, χρόνια μετά, όταν εκείνος θα έχει αποχωρήσει. Και η προστασία του περιβάλλοντος, κατά το άρθρο 24 του Συντάγματος, δεν αποτελεί μόνον δικαίωμά μας· συνιστά και υποχρέωσή μας έναντι των επόμενων γενεών.

Φώτης Κοκότος

Ταμίας Συνδέσμου Ξενοδόχων Λασιθίου