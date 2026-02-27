Την κατασκευαστική εταιρεία «Αφοί Παπουτσάκη Αναπτυξιακή Τεχνική Ε.Ε.» ενέκρινε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑΝ ως προσωρινό ανάδοχο για τη Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης στην πόλη και στις περιαστικές περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου-Φάση Ι, προϋπολογισμού 931.800 (συν ΦΠΑ) με έκπτωση 21,53%.

Απέρριψε την προσφορά της εταιρείας που είχε προσφέρει ασυνήθιστα μεγάλη έκπτωση, η οποία κληθείσα να την αιτιολογήσει, κρίθηκε ως ασύμβατη με τις τεχνικές προδιαγραφές που είχε θέσει η ΔΕΥΑΑΝ με την προκήρυξη.

Ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί κατόπιν αυτού να υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά πριν την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης για την κατασκευή του έργου.

Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, του οποίου η αρχική μελέτη προέβλεπε παρεμβάσεις προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά η ΔΕΥΑΑΝ εξασφάλισε χρηματοδότηση 1 εκατομμυρίου, με βάση την οποία προχώρησε στη δημοπράτηση της 1ης φάσης, χωρίζοντας τη μελέτη σε φάσεις υλοποίησης. Κατόπιν των επαφών με την Περιφέρεια Κρήτης, η διοίκηση της ΔΕΥΑΑΝ ευελπιστεί ότι ο Περιφερειάρχης Κρήτης θα τηρήσει τη δέσμευσή του, μόλις προκηρυχθούν σχετικά προγράμματα να εγκρίνει την πρόσθετη χρηματοδότηση, εντάσσοντας την υλοποίηση των υπόλοιπων φάσεων του έργου σε κάποιο απ’ αυτά.

Συνεργασία με τη «Δαίδαλος»

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑΝ ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη της ΔΕΥΑΑΝ στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων μέσω χρηματοδοτικών Προγραμμάτων ή ιδίους πόρους» για τα έτη 2026-2028, μεταξύ «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου» και «Δαίδαλος Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός».

Η συνεργασία με την «Δαίδαλος» έχει στόχο την υποβολή για ένταξη σε Επιχειρησιακά Προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κτλ.

Τα τελευταία χρόνια η ΔΕΥΑΑΝ ολοκλήρωσε την διαδικασία ωρίμανσης έργων, προμηθειών, που είτε υλοποιούνται από ιδίους πόρους, είτε έχουν ενταχθεί σε επιχειρησιακά Προγράμματα και έπεται άμεσα η συμβασιοποίησή τους. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το φόρτο εργασίας, την πολυνομία και την γραφειοκρατία που δυσχεραίνει τα καθημερινά καθήκοντα και δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα παραπάνω έργα-προμήθειες αποτελούν συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις και απαιτούν στενή παρακολούθηση και τήρηση των διαδικασιών διαχείρισης και παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, το υφιστάμενο προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας αδυνατεί να ανταποκριθεί στο σύνολο των αρμοδιοτήτων του.

Συνεπώς, όπως αποδέχτηκε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑΝ, προκύπτει η αναγκαιότητα και τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα παροχής τεχνικής υποστήριξης στην ΔΕΥΑ σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας. Γι’ αυτό εγκρίθηκε από τις 29-12-2025 η μελέτη παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη της ΔΕΥΑ.ΑΝ στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων μέσω χρηματοδοτικών Προγραμμάτων ή ιδίους πόρους». Αφορά την ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής ικανότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας με επιστημονικό προσωπικό 2 ατόμων για 24 μήνες και ειδικοτήτων που συνάδουν με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

Η «Δαίδαλος» με τη σύμβαση αυτή δύναται θα διαθέσει εξειδικευμένο προσωπικό των απαιτούμενων ειδικοτήτων, που θα την υποστηρίξει τεχνικά και διοικητικά στην υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, ήτοι ένα άτομο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ένα άτομο ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών.

Το προσωπικό αυτό θα συνδράμει τα στελέχη της ΔΕΥΑΑΝ, που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, δηλαδή θα εξυπηρετηθούν οι ανάγκες σε τεχνικά θέματα. Όπως η σύνταξη μελετών έργων-προμηθειών, η σύνταξη προδιαγραφών ανάθεσης μελετών, η υποβολή προτάσεων σε τομεακά και περιφερειακά προγράμματα για χρηματοδότηση, η επίβλεψη και υλοποίηση έργων.

Οι δαπάνες που συνολικά απαιτούνται για την εφαρμογή της προγραμματικής σύμβασης διάρκειας 28 μηνών ανέρχονται σε 92.509,85 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ύδρευση Νεάπολης

Με απ’ ευθείας ανάθεση θα εκτελεστεί το έργο «(2025) Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης Δ.Ε. Νεαπόλεως», προϋπολογισμού 42.773 ευρώ. Κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών που κατέθεσαν δύο εταιρείες, ύστερα από περιορισμένη πρόσκληση της ΔΕΥΑΑΝ, το έργο ανατίθεται στον Σπ. Καμαράτο, που πρόσφερε έκπτωση 6%.

Ύδρευση Πρίνας

Με απ’ ευθείας ανάθεση θα εκτελεστεί το έργο «(2025) Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης και αποχέτευσης οικισμού Πρίνας προϋπολογισμού 37.200 €. Κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών που κατέθεσαν δύο εταιρείες, ύστερα από περιορισμένη πρόσκληση της ΔΕΥΑΑΝ, το έργο ανατίθεται στον Νικόλαο Κοφινάκη, που πρόσφερε έκπτωση 4%.

Ολοκλήρωση του αποχετευτικού σε Βαθύ, Αμμουδάρα, Αλμυρό

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κλεισίματος, μετά την ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», η ΔΕΥΑΑΝ θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η σύνταξη της τελικής έκθεσης κλεισίματος από την ΕΥΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τίτλο «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».

Το έργο «Υποδομές αποχέτευσης περιοχών Βαθύ, Αμμουδάρας, Αλμυρού» αποτελείται από:

– Υποέργο 1: «Υποδομές αποχέτευσης περιοχών Βαθύ, Αμμουδάρας, Αλμυρού» και

– Υποέργο 2: «Δαπάνη αρχαιολογικής επίβλεψης κατά την υλοποίηση του έργου «Υποδομές αποχέτευσης περιοχών Βαθύ, Αμμουδάρας, Αλμυρού» το οποίο το 2020 από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος I» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»,

Θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με την Έκθεση Κλεισίματος Έργου, Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, ότι το έργο ολοκληρώθηκε. Με βάση της από 29-12-2025 Απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑΝ το έργο έχει παραληφθεί οριστικά. Το Υποέργο 2 έχει ολοκληρωθεί βάσει της από 22.10.2024 Βεβαίωσης περαίωσης εργασιών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ