Δικαιωμένοι αισθάνονται στη διοίκηση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας για την απόφασή τους για λειτουργία και των δύο κινηματογραφικών αιθουσών, του ΡΕΞ στον Άγιο Νικόλαο και του Δρήρος στη Νεάπολη, που συνολικά αποδίδουν σε έσοδα σε ικανοποιητικό επίπεδο – σταθερά το ΡΕΞ και με ανοδική τάση το σινεμά στη Νεάπολη, όσο γίνεται ευρύτερο γνωστό στις νεώτερες γενιές της περιοχής για την έναρξη της τακτικής λειτουργίας του.

Η τελευταία κινηματογραφική επιτυχία από εισπρακτικής απόψεως, ήταν η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Ιωάννης Καποδίστριας». Η ταινία κατέγραψε εισπρακτικό ρεκόρ για το ΡΕΞ και το Δρήρος, άρα για τη ΔΑΕΑΝ, αφού έκοψε συνολικά 2.584 εισιτήρια στην προβολή της στα δυο σινεμά! Η ταινία, μάλιστα, ξεπέρασε κατά πολύ την προηγούμενη ταινία που είχε θεωρηθεί επίσης πολύ δημοφιλής, το «Υπάρχω» σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσεμπερόπουλου, με πρωταγωνιστή το Χρ. Μάστορα στο ρόλο του Στέλιου Καζαντζίδη. Η ΔΑΕΑΝ έκοψε 1500 εισιτήρια στις προβολές εκείνης της ταινίας, πέρυσι…

Όπως δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ Γιώργος Αστρουλάκης, η ΔΑΕΑΝ δέχθηκε και αιτήματα από σχολεία της περιοχής για ειδικές προβολές για τους μαθητές τους. Αυτό, όπως εξήγησε, δεν είναι εφικτό να γίνει άμεσα, δεδομένου του καθεστώτος που διέπει την ταινία στην α’ διανομή. Μόλις καταστεί εφικτό, η εταιρεία θα ξαναφέρει την ταινία ικανοποιώντας το αίτημα σχολείων που θέλουν να γίνουν ειδικές προβολές για τους μαθητές τους.

Ο Άγιος Παϊσιος

Ελπίδες για ένα ακόμη μεγαλύτερο ρεκόρ εισιτηρίων εναποθέτει η ΔΑΕΑΝ στην προβολή μιας ακόμα κινηματογραφικής πρότασης σε παρόμοιο μοτίβο θρησκευτικών αναφορών. Πρόκειται για την ταινία «Ο Άγιος Παΐσιος», η οποία κάνει πρεμιέρα λίγο πριν την εκπνοή του Ιανουαρίου, στις 29 του μήνα, επιχειρώντας με τη σειρά της να συγκεντρώσει το κινηματογραφικό και θρησκευτικό κοινό στις αίθουσες των ελληνικών σινεμά. Τον κύριο ρόλο ως Άγιος Παΐσιος, ενσαρκώνει ο Προκόπης Αγαθοκλέους. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Στάμος Τσάμης, ενώ το σενάριο έγραψε ο Γιώργος Τσιάκκας. Στην ταινία παίζουν επίσης οι Νικήτας Τσακίρογλου, Χρήστος Λούλης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Σμαράγδα Σμυρναίου, Γιάννης Στάνκογλου, Γιώργος Αρμένης, Χριστίνα Παυλίδου, Αντώνης Κατσαρής, Παΐσιος Έξαρχος, Δημήτρης Ήμελλος, Δρόσος Σκώτης, Δέσποινα Γκάτζιου, Ρηνιώ Κυριαζή, καθώς και ο Κώστας Αποστολάκης.

Η σειρά για τη ζωή του Αγίου Παϊσίου που προβλήθηκε την περασμένη σεζόν στο Mega και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο δυνατά τηλεοπτικά projects των τελευταίων ετών σημειώνοντας υψηλότατα νούμερα τηλεθέασης, επιστρέφει σε μορφή ταινίας – και μάλιστα νωρίτερα από ό,τι θα περίμενε κανείς.

Η ταινία κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 29 Ιανουαρίου και περιλαμβάνει σκηνές που δεν προβλήθηκαν στη σειρά, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη ματιά στην πορεία του Αγίου. Η αφήγηση ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της ζωής του Αγίου Παϊσίου, όταν γεννιέται στα Φάρασα της Καππαδοκίας με το όνομα Αρσένιος Εζνεπίδης. Οι ιστορικές εξελίξεις και η Συνθήκη της Λωζάνης, με τις ανταλλαγές των πληθυσμών, αναγκάζουν την οικογένειά του να εγκαταλείψει την πατρίδα της και να αναζητήσει καταφύγιο στην Ελλάδα. Ο Αρσένιος μεγαλώνει στην Κόνιτσα της Ηπείρου. Από νεαρή ηλικία, οι αφηγήσεις για τον Αγιο Αρσένιο (ο οποίος τον είχε βαφτίσει δίνοντάς του το όνομά του) και τα βιώματα της παιδικής του ζωής καλλιεργούν μέσα του την επιθυμία να ακολουθήσει τον δρόμο της μοναχικής ζωής.

Τον Μάρτιο του 1953 μεταβαίνει στο Άγιον Όρος, εισέρχεται στη μοναστική κοινότητα αρχικά στη Μονή Εσφιγμένου και στη συνέχεια στη Μονή Φιλοθέου, όπου γίνεται μοναχός και λαμβάνει το όνομα Παΐσιος. Σε μια συγκινητική κίνηση, στέλνει φωτογραφία του στη μητέρα του, αποχαιρετώντας την και δηλώνοντας πως πλέον θεωρεί μητέρα του την Παναγία.

Η συνέχεια για τον Αγιο Παϊσιο είναι γνωστή και από την τηλεοπτική σειρά αλλά και από τη μεγάλη αναγνώριση και αγάπη που είχε ανάμεσα στους πιστούς πριν και μετά την αγιοποίησή του.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ