Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές της κατεύθυνσης Μάρκετινγκ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του ΕΛΜΕΠΑ παρουσίασαν την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τμήματος στον Άγιο Νικόλαο, τις ολοκληρωμένες διαφημιστικές καμπάνιες που σχεδίασαν στο πλαίσιο του μαθήματος «Διαφημιστική Εκστρατεία».

Στη φετινή διοργάνωση, οι φοιτητές πέρασαν από τη θεωρία στην πράξη, συνεργαζόμενοι με πραγματικές επιχειρήσεις για τον σχεδιασμό στρατηγικών επικοινωνίας. Μετά από επικοινωνία με τους φορείς και τη λήψη του απαραίτητου Marketing Brief, οι ομάδες ανέπτυξαν το δικό τους Creative Concept, δημιουργώντας υλικό για:

Αναλογικά μέσα: Τηλεοπτικά σποτ, ραδιοφωνικές διαφημίσεις και έντυπα.

Ψηφιακά μέσα: Social Media Marketing, Influencer Marketing, Micro-sites και καμπάνιες στο YouTube.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), επιτρέποντας στους φοιτητές να παράξουν υψηλής ποιότητας περιεχόμενο, αποδεικνύοντας ότι το Τμήμα παραμένει στην αιχμή της τεχνολογικής καινοτομίας.

Η εκδήλωση επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά τη σύνδεση του Τμήματος ΔΕΤ με την τοπική αγορά εργασίας και την προετοιμασία στελεχών που είναι έτοιμα να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις του ψηφιακού μάρκετινγκ.