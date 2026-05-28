Ο Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου συνεχίζει τις τακτικές του επισκέψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου όπου συνομιλεί με τους Ιατρούς και το Νοσηλευτικό προσωπικό και ενημερώνεται τόσο για τις ανάγκες τους όσο και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Μια από τις κλινικές που ενισχύθηκαν τον τελευταίο καιρό είναι και η Παθολογική, στο χώρο της οποίας βρέθηκε και η ΑΝΑΤΟΛΗ και συνομίλησε με τον Επιμελητή κ.Κώστα Καραταράκη.

Ο κ. Καραταράκης ευχαρίστησε τον Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου για την ουσιαστική προσφορά τους. Η δωρεά αφορά ένα φορητό υπέρηχο ο οποίος είναι σύγχρονος και θα τους βοηθήσει σημαντικά. Το κόστος του είναι αρκετά υψηλό αλλά αυτό που προσφέρει είναι πολύ μεγαλύτερο. Χρησιμοποιώντας το μπορούν να προεκτείνουν την κλινική εξέταση και τόσο σε επείγοντα όσο και σε τακτικά περιστατικά να προβαίνουν σε άμεσες διαγνώσεις. Ειδικά σε νοσηλευόμενους ασθενείς θα τους επιτρέπει να κάνουν από παρακεντήσεις μεγάλων αγγείων, θώρακα, κοιλίας, να δουν εάν η ουροδόχος κύστη είναι άδεια ή γεμάτη, να διακρίνουν μια οξεία χολοκυστίτιδα. Σημείωσε πως πέρα από το γεγονός ότι το εργαλείο αυτό τους λύνει τα χέρια μειώνει και τη ροή μετακίνησης των περιστατικών και ειδικά των βαρέων πασχόντων που νοσηλεύονται, προς το ακτινολογικό. Δηλαδή αντί ο άρρωστος να κατέβει στο ακτινολογικό, μπορούν να αποφύγουν με το εργαλείο αυτό την μετακίνηση και να προχωρήσουν άμεσα σε διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπείες. Επεσήμανε πως είναι πολύ σημαντικό για τις παρακεντήσεις μεγάλων αγγείων, όταν θα θέλουν να βάλουν υποκλείδιες φλέβες, μηριαίες κλπ. καθώς θα μπαίνουν με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια από ότι με τον παραδοσιακό κλασικό τρόπο της ψηλάφησης, προσδοκώντας να πετύχουν το μεγάλο αγγείο. Έτσι, το εργαλείο αυτό είναι μια μεγάλη βοήθεια για τους ασθενείς και αντιπροσωπεύει όπως είπε την μοντέρνα άσκηση της παθολογίας.

Το άλλο εργαλείο που προσέφερε ο σύλλογος είναι ένα ντουμπλεράκι που βοηθά κυρίως στη διάγνωση διαλείπουσας χωλότητας και στον προγραμματισμό των ασθενών για να κάνουν κάποιες περαιτέρω εξετάσεις και κάποια θεραπευτική αγωγή για να προλάβουν τα χειρότερα.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρης Κουνενάκης μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ περιέγραψε πως τα χρήματα που προσφέρει ο κόσμος στον Σύλλογο μετατρέπονται σε ουσιαστική βοήθεια για τους ασθενείς, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και στις κλινικές του Νοσοκομείου. Μέσα από το δικό μας μέσο θέλησε να παρακινήσει τον κόσμο να βοηθήσει όσο μπορεί στηρίζοντας το Σύλλογο Φίλων. Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν για το Νοσοκομείο, μπορούν να απευθύνονται στα μέλη του ΔΣ, Μετοχιανάκη Δημήτριο (6997179066), Βάρδα Γεώργιο (6977218476), Κοζύρη Καίτη (6974430770), Αρακαδάκη Γεώργιο (6932383884), Καρνιαδάκη Δέσποινα (6977500420), και Χατζηδάκη Νικόλαο (6973793440) και στον ίδιο (6977278164).

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ