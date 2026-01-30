Στις 16 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία για την κατάθεση προσφορών από ενδιαφερόμενες κατασκευαστικές εταιρείες για το έργο κατασκευής των αγωγών προσαγωγής νερού στις τουριστικές περιοχές Σίσι, Μίλατος, Ελούντα, στη Νεάπολη και στους οικισμούς Βραχάσι, Νικηθιανό, Λίμνες, Χουμεριάκο, Μέσα- Έξω Λακώνια, Κριτσά από το φράγμα Αποσελέμη και στις 24 Φεβρουαρίου θα γίνει αποσφράγιση των προσφορών. Αυτό προβλέπει ο διαγωνισμός που έχει προκηρυχθεί, με προϋπολογισμό 14,8 εκατομμύρια, για το μεγάλο αυτό έργο υποδομής που αφορά την βελτίωση των συνθηκών υδροδότησης ενός μεγάλου τμήματος του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά κατασκευή των σχετικών υδραυλικών, αρχιτεκτονικών, ηλεκτρομηχανολογικών έργων και εργασιών οδοποιίας, μαζί με την προμήθεια και την τοποθέτηση των απαραίτητων υλικών που προβλέπονται στη μελέτη, για την κατασκευή των αγωγών προσαγωγής νερού, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.

Επειδή ακούγονται διάφορα, όσον αφορά την χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα του έργου, σε περίοδο λειψυδρίας και κατά πόσον μια τόσο μεγάλη επένδυση τελικά θα αποβεί και χρήσιμη για το σκοπό για τον οποίο κατασκευάζεται, η ΑΝΑΤΟΛΗ μίλησε με τον Διευθυντή Ύδρευσης και Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΑΝ Γιώργο Παπαδάκη.

Ρωτήσαμε τον κ. Παπαδάκη αν συμμερίζεται την κριτική που ασκείται για το σχεδιασμό που προέβλεψε ένα τέτοιο έργο και το κατά πόσον πραγματικά μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος που είναι η λειψυδρία στην περιοχή.

Ο κ. Παπαδάκης είπε ότι η ΔΕΥΑΑΝ συνέβαλε καίρια στην ολοκλήρωση της μελέτης του έργου σε όλες τις φάσεις εξέλιξης του σχεδιασμού του, από την αρχή που ξεκίνησε, έχοντας ασχοληθεί ιδιαίτερα για τα σημεία όπου έπρεπε να χωροθετηθούν οι δεξαμενές και τα αντλιοστάσια και τις απαλλοτριώσεις που χρειάζονταν, στην πορεία των αγωγών. Ο σχεδιασμός του έργου αυτού κράτησε δεκαετίες με ενεργώς παρούσα και συμπράττουσα τη δημοτική επιχείρηση.

Αναβαθμίζει το εξωτερικό δίκτυο

«Το έργο αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Δήμο Αγίου Νικολάου γιατί στην ουσία αναβαθμίζει όλο το εξωτερικό δίκτυο του Δήμου κατά 60% περίπου. Έχει να κάνει με το Σίσι, τη Μίλατο, τη Νεάπολη, το Καστέλι, τη Φουρνή και όλα τα χωριά προς τα εκεί, τα Λακώνια, την Κριτσά και την Ελούντα και το εξωτερικό δίκτυο που τα αφορά.

Δεν καταργεί το παλιό δίκτυο, αλλά σίγουρα, το καινούριο δίκτυο θα μπορέσει, σε περίπτωση εκδήλωσης προβλημάτων λόγω παλαιότητας του υφιστάμενου δικτύου, να χρησιμοποιηθεί για να μεταφέρει το νερό στις κεντρικές δεξαμενές από τις παλαιές γεωτρήσεις. Στην ουσία πρόκειται για ένα καινούριο δίκτυο για το Δήμο», εξήγησε ο κ. Παπαδάκης.

Στην Ελούντα

Η σημαντικότερη αναβάθμιση γίνεται στην Ελούντα και με μεγάλη διαφορά.

«Εκεί έχουμε μια κεντρική δεξαμενή 1.500 κ.μ. , την οποία είχε κατασκευάσει για χρήση του το ξενοδοχείο «Elounda Beach» και την παραχώρησε στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Είχε δύο εξόδους – η μία έδινε νερό στα ξενοδοχεία της περιοχής και η άλλη έδινε νερό υδροδοτώντας τη ζώνη μέχρι και το Βρουχά. Τώρα με το νέο έργο που δημοπρατείται, φτιάχνονται στην ουσία τρεις νέες δεξαμενές (μια στο γήπεδο, μια στο Μαυρικιανό και μία προς την Πλάκα) που θα τροφοδοτήσουν όλη αυτή τη ζώνη. Το επόμενο βήμα για το Δήμο θα είναι να εγκαταλείψει σταδιακά τη χρήση της δεξαμενής του «Elounda Beach», είπε ο κ. Παπαδάκης.

Ρωτήσαμε τον κ. Παπαδάκη αν θα αντικατασταθεί το δίκτυο υδροδότησης που είναι προβληματικό λόγω των συχνών βλαβών που προκαλούν μεγάλη απώλεια νερού. Είπε ότι αυτό θα αντικατασταθεί όταν ολοκληρωθεί ο περιφερειακός δρόμος της Ελούντας, που θα μπορέσει να δώσει εναλλακτική κίνηση στα αυτοκίνητα για να εκτελεστούν εργασίες στον κεντρικό δρόμο της Ελούντας Α. Παπανδρέου, για να αντικαταστήσει ένα μεγάλο κομμάτι δικτύου διανομής νερού. Με την κατάργηση της δεξαμενής του «Elounda Beach» τα κεντρικά δίκτυα θα περνούν από τον περιφερειακό δρόμο και θα πηγαίνουν νερό στις κεντρικές δεξαμενές με νερό από τον Αποσελέμη», εξήγησε.

Στην Κριτσά

Προβληματικό, όμως είναι ως σήμερα και το δίκτυο που μεταφέρει νερό στην Κριτσά, είπε ο κ. Παπαδάκης, εξηγώντας ότι αν και έχουν γίνει ανακατασκευές του σε πολλά σημεία, παρ’ όλα αυτά λόγω παλαιότητας, προβλήματα εξακολουθούν να προκύπτουν.

Το νέο έργο προβλέπει νέα δεξαμενή στην περιοχή της Λατούς. Νέος αγωγός συνεχίζει από κει και φτάνει ως το νηπιαγωγείο όπου κουμπώνει με το υφιστάμενο δίκτυο που μεταφέρει νερό στην κεντρική δεξαμενή της Κριτσάς.

Ένα κομμάτι από τα συνοδά έργα του Αποσελέμη ήταν και το δίκτυο που ξεκινά από τη δεξαμενή πιο πάνω από τις Λίμνες και φτάνει ως τον Αγιο Νικόλαο. Και αυτό το τμήμα του δικτύου δεν το χρησιμοποιεί το δίκτυο του Αποσελέμη, αλλά και ο Δήμος για να δώσει νερό από τις γεωτρήσεις του Δρασίου προς το δίκτυο όπως στους Πίσιδες που επίσης ήταν παλιότερο συνοδό έργο που προέβλεπε ο Αποσελέμης. Όλα αυτά που κατασκευάστηκαν αρχικά για την περιοχή του Αγίου Νικολάου και τώρα θα κατασκευαστούν για όλη την υπόλοιπη περιοχή. Και όλο αυτό το δίκτυο θα αποτελέσει στην ουσία καινούρια υποδομή για να εξυπηρετήσει όλες αυτές τις περιοχές που αναφέρθηκαν.

Το έργο λοιπόν είναι πολύ μεγάλης – στρατηγικής θα λέγαμε – σημασίας και δεν το «κυνηγάμε» να το κάνουμε γιατί θα έχει νερό ο Αποσελέμης να μας δώσει – ξέρουμε ότι το φράγμα μπορεί να έχει ή να μην έχει. Ακόμη και αν δεν έχει, εμείς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το νέο αυτό δίκτυο, κατέληξε ο κ. Παπαδάκης, τονίζοντας ότι τέτοιας κλίμακας και έκτασης έργα δεν γίνονται συχνά – πυκνά…

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ