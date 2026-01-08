Ενημέρωση του εμπορικού συλλόγου Αγίου Νικολάου για τις τακτικές χειμερινές εκπτώσεις 2026:

Την Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου θα ξεκινήσουν οι χειμερινές εκπτώσεις για το έτος 2026 και θα διαρκέσουν όπως προβλέπεται από το νόμο έως και το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου. Σας αναρτούμε την παρούσα εγκύκλιο για να έχετε διαθέσιμο έναν χρήσιμο οδηγό για τον τρόπο που θα επικοινωνήσετε τις εκπτώσεις σας, σε σχέση με τις απαιτήσεις του σχετικού πλαισίου. Σύμφωνα με το άρθρο 9ι ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 5111/2024, σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής αναγράφεται ρητά η προγενέστερη τιμή (αναφέρεται συχνά και ως τιμή αναφοράς) βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση.

Η προγενέστερη τιμή είναι η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος στο κάθε προϊόν του κατά την περίοδο των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της πρώτης έκπτωσης στις 12 Ιανουαρίου.

Ειδικά για τις τακτικές εκπτώσεις, σύμφωνα και με τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας (ΥΑ 66877/30-8-2024) η μείωση τιμής μπορεί να έχει την εξής μορφή, πάντα υπό την προϋπόθεση αναγραφής της προγενέστερης τιμής, όπως ορίζεται πιο πάνω:

• Ποσοστό (%), πχ. «20% έκπτωση». • Συγκεκριμένο ποσό, πχ. «10 ευρώ έκπτωση». • Αναγραφή νέας (χαμηλότερης) τιμής μαζί με την αναγραφή της προγενέστερης (υψηλότερης) τιμής που εφαρμόστηκε, πχ. «τώρα 50 ευρώ, πριν 100 ευρώ». Η προγενέστερη τιμή μπορεί να εμφανίζεται και διαγραμμένη, πχ. «50 ευρώ 100 ευρώ».

Επαναλαμβάνεται ότι, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή στο χρονικό διάστημα που το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά.

Αν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των 60 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών.

Ο κανόνας των 60 ημερών είναι αυτός που χρησιμοποιείται συνήθως «εντός» των εκπτώσεων. Χρειάζεται ωστόσο προσοχή: Για να χρησιμοποιήσουμε ως προγενέστερη τιμή αυτή που ίσχυσε πριν από τις εκπτώσεις, δεν πρέπει να γίνει ούτε μία αύξηση τιμής μέσα στις 60 ημέρες, έστω και επάνω στις μειωμένες τιμές, καθώς αυτό αναιρεί αυτομάτως την προγενέστερη τιμή προ των εκπτώσεων.

Γενικά περί των εκπτώσεων: • Τι είναι ανακοίνωση μειωμένης τιμής; Κάθε ανακοίνωση του εμπόρου ότι έχει μειώσει την τιμή που χρεώνει ένα προϊόν και μπορεί να σχετίζεται με ένα προϊόν ή κατηγορία προϊόντων ή το σύνολο των προϊόντων. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, προγενέστερη τιμή (ή τιμή αναφοράς) είναι η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών πριν την ανακοίνωση. Εξαίρεση από τον γενικό αυτό κανόνα αποτελεί η προγενέστερη τιμή που θα ισχύσει εντός των 60 ημερών προοδευτικών και διαδοχικών μειώσεων (δηλαδή όπως συνήθως συμβαίνει εντός των τακτικών εκπτώσεων). • Αν ο έμπορος διαθέτει τόσο ηλεκτρονικό όσο και φυσικό κατάστημα ή παραπάνω του ενός καταστήματα και σε αυτά έχει διαφορετικές τιμές, θα πρέπει να καθορίσει την προγενέστερη τιμή για καθένα από αυτά. • Δεν επιτρέπεται η αναφορά της προτεινόμενης λιανικής τιμής ως προγενέστερης τιμής στις εκπτώσεις. Μπορεί να παρατεθεί μόνο ως σύγκριση τιμών χωρίς να δίνεται η εντύπωση ότι πρόκειται για μείωση τιμών. Για παράδειγμα απαγορεύεται να πωλείται προϊόν με την ένδειξη μειωμένης τιμής ως ποσοστό επί της προτεινόμενης τιμής τιμοκαταλόγου. • Είναι δυνατή η ανακοίνωση γενικής μείωσης τιμών σε μία κατηγορία προϊόντων αλλά θα πρέπει να γίνεται αναφορά τόσο στη μειωμένη τιμή όσο και στην προγενέστερη τιμή για κάθε προϊόν. • Σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές (98/6/ΕΚ), εμπορική πρακτική είναι κάθε πράξη, παράλειψη, τρόπος συμπεριφοράς ή εκπροσώπησης, εμπορική επικοινωνία (με τη μορφή διαφήμισης), ενός εμπόρου η οποία μπορεί να επηρεάσει την οικονομική απόφαση του καταναλωτή να αγοράσει ή όχι ένα προϊόν ή να κάνει χρήση ή μη μιας υπηρεσία. Όταν ο έμπορος επιθυμεί να προωθήσει τα προϊόντα του με ισχυρισμούς σε σχέση με την τιμή, αυτοί πρέπει να είναι διαφανείς. Στην περίπτωση πρόσκλησης για αγορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με την τιμή, τους τυχόν φόρους, τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται μία τιμή, τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις όπως έξοδα αποστολής. Αν δεν είναι εφικτό να υπολογιστούν εκ των προτέρων είναι απαραίτητη η ενημέρωση για την τυχόν επιβάρυνση και τον τρόπο υπολογισμού τους. • Εκτός από τα παραπάνω, χρήσιμο είναι να ξέρουμε ότι δεν επιτρέπεται η χρέωση επιβάρυνσης για την χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, καθώς και ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών που θεωρούνται ευάλωτες λόγω αναπηρίας, ηλικίας κλπ.

Παράδειγμα διαδοχικών μειώσεων εντός του χρονικού διαστήματος των 60ημερών:

Έμπορος ξεκινάει τις εκπτώσεις ενός δεδομένου προϊόντος την 12 Ιανουαρίου, με προγενέστερη τιμή τα 100 € και έως και 30 Ιανουαρίου διαθέτει το προϊόν με έκπτωση 20% στα 80 €. Στη συνέχεια στις 16 Φεβρουαρίου προχωρά σε περαιτέρω μείωση και διαθέτει το προϊόν στα 70€.

Στις 16 Φεβρουαρίου θα δικαιούται να επικαλείται ως προγενέστερη τιμή τα 100 € με δεδομένο ότι έχουμε προοδευτικές μειώσεις και βρισκόμαστε εντός του χρονικού διαστήματος των 60 ημερών από την αρχική μείωση.

Μετά την πάροδο όμως των 60 ημερών ο έμπορος που θέλει να προχωρήσει σε προσφορές μετά τις εκπτώσεις, δεν θα μπορεί να επικαλείται ως προγενέστερη τιμή τα 100 € αλλά την νέα χαμηλότερη τιμή που θα έχει διαμορφωθεί μέσα στις 30 προηγούμενες ημέρες των τακτικών εκπτώσεων (αυτονόητα με τον τρόπο αυτό οι προσφορές που έπονται των εκπτώσεων θα πρέπει να έχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές από αυτές των εκπτώσεων, οπότε δεν ξέρουμε κατά πόσο ευνοούνται).

Παράδειγμα αυξομειώσεων (άρα μη διαδοχικών μειώσεων εντός των 60 ημερών):

Έμπορος με προγενέστερη τιμή ενός ζευγαριού παπουτσιών στα 100 € ξεκινάει τις εκπτώσεις στις 12 Ιανουαρίου ως εξής: • 1η ημέρα: Μείωση τιμής στα 70 € – Ανακοίνωση: 100 € τώρα μόνο 70 €. • 4η ημέρα: Μείωση τιμής στα 60 € – Ανακοίνωση: 100 € τώρα μόνο 60 €. • 8η ημέρα: Αύξηση τιμής στα 90 € – Παράθεση μόνο της τιμής των 90 € (δεν επιτρέπεται ανακοίνωση μείωσης τιμής για την 8η -30η ημέρα, γιατί έχουμε αύξηση της τιμής). • 31η ημέρα: Μείωση τιμής στα 80 € – Παράθεση μόνο της τιμής των 80 € (δεν επιτρέπεται ανακοίνωση μείωσης τιμής, καθώς η χαμηλότερη τιμή -άρα και η προγενέστερη τιμή- κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών είναι πια τα 70 € και όχι τα αρχικά 100 €). • 34η ημέρα: Μείωση τιμής στα 45 € – Ανακοίνωση: 60 € τώρα μόνο 45 € (καθώς η χαμηλότερη κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών τιμή ήταν τα 60 € η οποία και αποτελεί την προγενέστερη τιμή). • 38η ημέρα: Μείωση τιμής στα 30 € – Ανακοίνωση: 60 € τώρα μόνο 30 € (εδώ έχουμε διαδοχική έκπτωση η οποία ξεκίνησε την 34η ημέρα, ο έμπορος διατηρεί ως προγενέστερη τιμή τα 60 €).

Παρακαλούμε σημειώστε ότι, πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων περί εκπτώσεων και μειωμένων τιμών, καθώς οι κυρώσεις είναι σημαντικές.

Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 16 ν. 4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της έναρξης της εκπτωτικής περιόδου δηλαδή στις 18 Ιανουαρίου καθώς και την δεύτερη Κυριακή των τακτικών εκπτώσεων, ήτοι στις 25 Ιανουαρίου 2026.