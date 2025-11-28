Σε φάση ωριμότητας, αλλά και κορεσμού, εισέρχεται η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων (τύπου Airbnb) στην Κρήτη, με την πτώση των τιμών το 2025 να αποτελεί το πρώτο σαφές δείγμα. Ταυτόχρονα, η αύξηση της γραφειοκρατίας και η έλευση νέων τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλάζουν άρδην το τοπίο, οδηγώντας τους μικρούς ιδιοκτήτες προς την επαγγελματική διαχείριση.

Στα μέσα του Νοέμβρη η αποτίμηση των δεδομένων για την βραχυχρόνια μίσθωση στο νησί, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και για την επόμενη χρονιά. Σε μια συζήτηση με ανθρώπους του χώρου, συζητήσαμε για τον απολογισμό της σεζόν, τις εξελίξεις αλλά και τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από το εξαιρετικά οργανωμένο συνέδριο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που διοργάνωσε η «Στάμα» στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στο Ηράκλειο στα τέλη Οκτωβρίου. Στο συνέδριο, που αφορούσε ολόκληρη την Κρήτη, συμμετείχαν κορυφαίοι παίκτες της αγοράς, όπως η Booking, αλλά και μεγάλοι τοπικοί διαχειριστές, αναλύοντας τις τάσεις που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον του κλάδου.

Η γεωγραφία της αγοράς και η «έκπληξη» του Αγίου Νικολάου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν και αποτιμώνται πλέον και από τοπικούς παράγοντες της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η αγορά της Κρήτης εμφανίζει σαφή σημάδια κορεσμού. Ενώ το Ρέθυμνο καταγράφει σημαντική ανοδική πορεία, φτάνοντας σε «άκρα εποχής», η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι το Ηράκλειο οδεύει προς μια υπερσυγκέντρωση, ακολουθώντας το μοντέλο της Αθήνας. Η εκτίμηση είναι ότι το κέντρο του Ηρακλείου θα προσελκύει επισκέπτες όλο τον χρόνο, και όχι μόνο εποχικά και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την συγκεκριμένη αγορά.

Αυτό που προκαλεί, ωστόσο, εντύπωση ήταν η παντελής απουσία του Αγίου Νικολάου από τα επίσημα στατιστικά. Παρότι στο συνέδριο αναφέρθηκε πως η ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου «δουλεύει βίλα» στη βραχυχρόνια μίσθωση, φαίνεται πως δεν έχει ακόμη την καταγεγραμμένη δυναμική των άλλων μεγάλων πόλεων.

Σε επίπεδο τιμών, η Κρήτη παραμένει ελκυστική. Με μια μέση δαπάνη διαμονής να κυμαίνεται μεταξύ 90€ και 150€ τη βραδιά (περίπου 100€ κατά μέσο όρο), το νησί θεωρείται φθηνό σε σύγκριση με τη Μαγιόρκα, όπου οι τιμές είναι διπλάσιες, και εφάμιλλο με την Κύπρο και τη Μάλτα.

Ο «πονοκέφαλος» της γραφειοκρατίας και ο χειμώνας

Ένα από τα κυρίαρχα θέματα ήταν η παγκόσμια τάση αύξησης της γραφειοκρατίας, που καθιστά τη διαχείριση όλο και πιο δύσκολη. Η εκτίμηση είναι ότι αυτή η πολυπλοκότητα θα οδηγήσει όλο και περισσότερους ιδιοκτήτες να παραδώσουν τα ακίνητά τους σε εξειδικευμένους επαγγελματίες διαχειριστές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το νέο «Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση», ύψους 8€ ανά διανυκτέρευση. Όπως επισημάνθηκε υπάρχει ήδη ασυμφωνία μεταξύ των πλατφορμών: η Booking το αναπροσαρμόζει στα 2€ (Οκτώβριο-Μάρτιο), ενώ η Airbnb το διατηρεί στα 8€, δημιουργώντας φορολογικές πολυπλοκότητες.

Στον αντίποδα, το μεγάλο στοίχημα του χειμερινού τουρισμού έμεινε χωρίς απαντήσεις. Παραμένει το ερώτημα πώς η Κρήτη θα προσελκύσει μεμονωμένους τουρίστες εκτός σεζόν, ένα ζήτημα που απαιτεί συντονισμένες ενέργειες.

Αξίζει να σημειωθεί η τοποθέτηση ότι τα Airbnb δεν έχουν αλλοιώσει την αγορά κατοικίας όσο θεωρείται, καθώς υποστηρίχθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ακινήτων που μπήκαν στην αγορά ήταν εγκαταλελειμμένα σπίτια ή γραφεία που άλλαξαν χρήση.

Τεχνολογία, ΑΙ και η επόμενη μέρα

Η τεχνολογία είναι πλέον ο καταλύτης. Η αγορά μεταβαίνει στο μοντέλο «Accommodation as a Service» (Η Διαμονή ως Υπηρεσία). Οι διαχειριστές παρέχουν πλέον ψηφιακούς χάρτες, πακέτα καλωσορίσματος και προτάσεις για τοπικά σημεία (π.χ. «πού να πιεις τσικουδιά»). Εταιρείες προσφέρουν εφαρμογές (applications) που διαχειρίζονται τα πάντα, μέχρι και τη λογιστική καταχώρηση στην ΑΑΔΕ.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) παίζει κυρίαρχο ρόλο, κυρίως στην ανάλυση των σχολίων (reviews), τα οποία θεωρούνται πλέον κρισιμότερα από τα παραδοσιακά φίλτρα αναζήτησης. Η Booking χρησιμοποιεί το δικό της AI, ενώ η εμφάνιση μιας νέας πλατφόρμας, αναμένεται να αυξήσει τον ανταγωνισμό.

Ένα στοιχείο με ενδιαφέρον από το συνέδριο του Ηρακλείου είναι η ανάδειξη μιας αγοράς που, αν και τονώνει τις τοπικές οικονομίες (με αύξηση επισκεπτών από ΗΠΑ και Καναδά), αντιμετωπίζει έναν κίνδυνο: την είσοδο μεγάλων διαχειριστών που ίσως κλείσουν συμφωνίες με συγκεκριμένες αλυσίδες προμηθευτών (π.χ. σούπερ μάρκετ), μειώνοντας τα οφέλη για τη μικρή, τοπική αγορά.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ