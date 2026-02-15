Σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό αλλά και ουσιαστικό αντίκρισμα για την τοπική κοινωνία του Λασιθίου προχωρά η Mirum Hellas, συνδέοντας την έναρξη των εργασιών της στρατηγικής της επένδυσης στην Ελούντα με την ενίσχυση της νέας γενιάς του τόπου μας.

Η εξέλιξη αυτή επισφραγίστηκε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα στο Ναυτικό Όμιλο της Ελλάδας, στον Πειραιά. Εκεί, ο Πρόεδρος και ιδιοκτήτης της Mirum Hellas, κ. Vitalii Borisov, συναντήθηκε με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Μιχαήλ Σφακιανάκη, θέτοντας τα θεμέλια μιας συνεργασίας που βλέπει κατάματα το μέλλον των νέων της Κρήτης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η δέσμευση της εταιρείας να επιστρέψει αξία στην κοινωνία που φιλοξενεί το εμβληματικό της έργο. Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε ότι η Mirum Hellas, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρμόζει, θα χρηματοδοτήσει δύο πλήρεις υποτροφίες για τα επόμενα χρόνια. Οι υποτροφίες αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε παιδιά με καταγωγή από την Ελούντα, τον Άγιο Νικόλαο ή την ευρύτερη περιοχή του Λασιθίου, δίνοντάς τους το «εισιτήριο» για να φοιτήσουν σε ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Η χρονική συγκυρία της ανακοίνωσης δεν είναι τυχαία. Έρχεται σε μια στιγμή που οι εργασίες υλοποίησης της Στρατηγικής Επένδυσης στην Κρήτη εισέρχονται σε τροχιά εκκίνησης. Η κίνηση αυτή της Mirum Hellas στέλνει ένα σαφές μήνυμα: ότι η ανάπτυξη δεν μετριέται μόνο με τετραγωνικά μέτρα και κτιριακές υποδομές, αλλά και με την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Σε μια περιοχή όπως το Λασίθι, που αποτελεί την ατμομηχανή του ποιοτικού τουρισμού, η ανάγκη για εξειδικευμένα στελέχη και επιστήμονες είναι επιτακτική.

Οι δύο αυτές υποτροφίες στοχεύουν ακριβώς σε αυτό το κενό. Φιλοδοξούν να δώσουν ίσες ευκαιρίες σε νέους και νέες που προέρχονται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες υψηλού επιπέδου. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με την μακρά παράδοση στις οικονομικές και επιχειρηματικές σπουδές, αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για την ακαδημαϊκή εξέλιξη των νέων αυτών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, δεν ωφελούνται μόνο οι ίδιοι οι υπότροφοι, οι οποίοι αποκτούν ισχυρά εφόδια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση και ανέλιξη, αλλά και η τοπική κοινωνία συνολικά.

Είναι κοινός τόπος πλέον ότι οι μεγάλες επενδύσεις οφείλουν να αφήνουν ένα θετικό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Η πρωτοβουλία του κ. Borisov και η αποδοχή της από την πλευρά του Πρύτανη κ. Σφακιανάκη, δείχνει τον δρόμο για το πώς ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συνεργαστεί γόνιμα με την ανώτατη εκπαίδευση. Η δημιουργία στελεχών που προέρχονται από τα σπλάχνα της τοπικής κοινωνίας και επιστρέφουν σε αυτήν με γνώσεις και όραμα, αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Λασιθίου.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον την προκήρυξη των υποτροφιών και τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία επιλογής, καθώς πρόκειται για μια ευκαιρία που σίγουρα θα κινητοποιήσει το ενδιαφέρον πολλών οικογενειών στην περιοχή μας, αποδεικνύοντας ότι η Ελούντα και ο Άγιος Νικόλαος παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όχι μόνο ως τουριστικοί προορισμοί, αλλά και ως κοιτίδες νέων επιστημόνων.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ