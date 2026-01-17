Στον απόηχο μιας χρονιάς που άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στην καθημερινότητα, στην αγροτική παραγωγή,αλλά και στην τουριστική κίνηση του τόπου μας, η ανάλυση των μετεωρολογικών δεδομένων έρχεται να επιβεβαιώσει αισθήσεις και να φωτίσει πτυχές που ίσως πέρασαν απαρατήρητες. Με βάση τα επίσημα στοιχεία που κατέγραψε ο μετεωρολογικός σταθμός στην περιοχή του Αγίου Νικολάου (δεδομένα του meteo σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), το 2025 ήταν μια χρονιά αντιθέσεων, με ήπιο γενικά πρόσημο αλλά και με εξάρσεις που υπενθυμίζουν τη δυναμική της κλιματικής πραγματικότητας στην Κρήτη.

Θερμοκρασία: ένα θερμό έτος με κορύφωση τον Ιούλιο

Ξεκινώντας από τον βασικό δείκτη της θερμοκρασίας, το 2025 στον Άγιο Νικόλαο έκλεισε με μια μέση ετήσια τιμή στους 20.8 βαθμούς Κελσίου. Πρόκειται για μια τιμή που υπογραμμίζει τον ήπιο χαρακτήρα του κλίματος της περιοχής μας, που την καθιστά ελκυστική καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Η «καρδιά» του καλοκαιριού χτύπησε δυνατά τον Ιούλιο.

Συγκεκριμένα, στις 7 Ιουλίου 2025, ο υδράργυρος σκαρφάλωσε στην υψηλότερη τιμή του έτους, αγγίζοντας τους 38.0 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η μέρα που δοκίμασε τις αντοχές κατοίκων και επισκεπτών, υπενθυμίζοντας πως το κρητικό καλοκαίρι απαιτεί σεβασμό. Στον αντίποδα, η πιο κρύα νύχτα καταγράφηκε στις αρχές του έτους, και συγκεκριμένα στις 2 Φεβρουαρίου, με το θερμόμετρο να δείχνει 7.2 βαθμούς Κελσίου. Αξιοσημείωτο είναι πως ακόμα και τον χειμώνα, οι θερμοκρασίες διατηρήθηκαν σε επίπεδα που απέχουν πολύ από συνθήκες παγετού, επιβεβαιώνοντας την προνομιακή θέση της πόλης.

Οι μέσοι όροι είναι επίσης αποκαλυπτικοί: η μέση μέγιστη θερμοκρασία του έτους έφτασε τους 24.5 °C, ενώ η μέση ελάχιστη τους 17.5 °C, δημιουργώντας ένα θερμικό εύρος που ευνοεί τόσο την τουριστική περίοδο, όσο και τις καλλιέργειες που δεν απαιτούν έντονο ψύχος.

Η «λειψυδρία» και η έκπληξη του Απριλίου

Στο κρίσιμο ζήτημα των βροχοπτώσεων, τα στοιχεία προκαλούν προβληματισμό, αλλά και ενδιαφέρον. Το συνολικό ύψος βροχής για το 2025 έφτασε τα 319.0 χιλιοστά. Αν αναλογιστούμε τις ανάγκες του υδροφόρου ορίζοντα και της ελαιοκαλλιέργειας στο Λασίθι, η ποσότητα αυτή χαρακτηρίζεται μάλλον μέτρια προς χαμηλή, χτυπώντας για άλλη μια φορά το «καμπανάκι» για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Η μεγάλη έκπληξη, όμως, ήρθε την άνοιξη. Ο Απρίλιος αναδείχθηκε στον πιο βροχερό μήνα του έτους, με συνολικό ύψος βροχής 79.4 χιλιοστά, ξεπερνώντας ακόμα και τον Δεκέμβριο (76.4 mm) και τον Φεβρουάριο (56.6 mm). Μάλιστα, στις 4 Απριλίου σημειώθηκε το μέγιστο ημερήσιο ύψος βροχής (37.6 mm). Αυτές οι όψιμες βροχές ήταν πιθανότατα ευεργετικές για την αναπλήρωση των επιφανειακών υδάτων, αν και δημιούργησαν σίγουρα προβλήματα στην πρώιμη τουριστική σεζόν και σε συγκεκριμένες αγροτικές εργασίες.

Από την άλλη, το καλοκαίρι ήταν απολύτως ξηρό. Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος κατέγραψαν 0.0 χιλιοστά βροχής, κάτι που είναι αναμενόμενο για το μεσογειακό μας κλίμα, αλλά εντείνει την πίεση στα αποθέματα νερού κατά την περίοδο της μέγιστης ζήτησης λόγω τουρισμού.

Οι Άνεμοι: Όταν ο βοριάς δείχνει τα δόντια του

Ο Άγιος Νικόλαος δεν έμεινε αλώβητος από τους ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του καιρικού μας σκηνικού. Η κυρίαρχη διεύθυνση των ανέμων ήταν Βορειοδυτική (ΒΔ), φέρνοντας δροσιά το καλοκαίρι, αλλά και φουρτούνες τον χειμώνα.

Η πιο «άγρια» μέρα του έτους από πλευράς ανέμων ήταν η 12η Δεκεμβρίου 2025, όταν καταγράφηκε ριπή ανέμου που έφτασε τα 93.3 χλμ/ώρα. Μιλάμε για θυελλώδεις ανέμους που δοκίμασαν τις υποδομές και την ακτοπλοΐα.

Ισχυροί άνεμοι, ωστόσο, παρατηρήθηκαν και το καλοκαίρι, με τον Ιούλιο να δίνει ριπές έως και 77.2 χλμ/ώρα, επιβεβαιώνοντας την παρουσία των μελτεμιών που, αν και δυσκολεύουν κάποιες φορές τους λουόμενους, είναι απαραίτητα για τον φυσικό δροσισμό του τόπου.

Κλιματική κανονικότητα

Συνοψίζοντας, το 2025 ήταν για τον Άγιο Νικόλαο μια χρονιά κλιματικής «κανονικότητας» με μικρές παρεκκλίσεις. Η έλλειψη βροχοπτώσεων κατά τους θερινούς μήνες και το συνολικά χαμηλό ύψος βροχής απαιτούν εγρήγορση από τους φορείς της αυτοδιοίκησης και της ενέργειας για τον σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Ο τόπος μας, ευλογημένος με ήπιους χειμώνες και ηλιόλουστα καλοκαίρια, παραμένει ένας παράδεισος, ο οποίος όμως χρειάζεται την προσοχή μας απέναντι στις κλιματικές προκλήσεις, που είναι πλέον παρούσες κι έχουμε ζήσει ήδη στοιχεία από αυτές.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ