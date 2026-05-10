Μία ακόμη κρίσιμη στιγμή των τελευταίων ετών για τον ΑΟΑΝ, καθώς την Κυριακή στις 18:30, στις εγκαταστάσεις της Αμμούδας, θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου, μια διαδικασία που ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη της επόμενης ημέρας για την ομάδα και τον σχεδιασμό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, καθώς το σωματείο του Αγίου Νικολάου περνάει σε μια ιδιαίτερα κομβική περίοδο, έχοντας μπροστά του την πρόκληση της επιστροφής και της σταθερής παρουσίας στη Γ’ Εθνική. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα θεωρούνται καθοριστικές τόσο για την αγωνιστική πορεία όσο και για τη συνολική λειτουργία του σωματείου.

Η συνέλευση της Κυριακής αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα πάνω στο οποίο θα «χτιστεί» ο νέος ΑΟΑΝ. Στο επίκεντρο θα βρεθούν ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός της απερχόμενης διοίκησης, ενώ αμέσως μετά θα ανοίξει η διαδικασία συζήτησης για την προκήρυξη εκλογών και την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα αναλάβει να οδηγήσει τον σύλλογο στη νέα εποχή.

Στις τάξεις των ανθρώπων της ομάδας υπάρχει η αίσθηση ότι η φετινή χρονιά μπορεί να αποτελέσει σημείο αφετηρίας για μια πιο οργανωμένη και σταθερή πορεία, με στόχο όχι μόνο την αγωνιστική ανταγωνιστικότητα αλλά και τη συνολική αναβάθμιση του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα. Η επιστροφή στη Γ’ Εθνική δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις και υψηλότερο βαθμό ευθύνης, γεγονός που καθιστά ακόμη σημαντικότερη τη διαδικασία της ανάδειξης του νέου διοικητικού σχήματος.

Παράλληλα, η διοίκηση απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς τα μέλη, τους φίλους και συνολικά τον φίλαθλο κόσμο του ΑΟΑΝ, ζητώντας μαζική παρουσία στη Γενική Συνέλευση. Η συμμετοχή του κόσμου θεωρείται απαραίτητη, καθώς ο σύλλογος επιδιώκει να προχωρήσει στη νέα περίοδο με ενότητα, συσπείρωση και ενεργή στήριξη από την τοπική κοινωνία. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΑΝ ενημερώνει τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας, καθώς και όλα τα μέλη και τους υποστηρικτές του σωματείου, ότι την Κυριακή 10 Μαΐου και ώρα 18:30, στον χώρο της Αμμούδας, θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης θα παρουσιαστεί ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός. Στη συνέχεια, θα τεθεί προς συζήτηση και έγκριση η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα αναλάβει τη συνέχιση της πορείας του σωματείου για την επόμενη θητεία. Η παρουσία όλων των μελών και φίλων της ομάδας κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική και απαραίτητη».

Το ενδιαφέρον γύρω από τις εξελίξεις είναι ήδη έντονο, καθώς το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το πλάνο που θα ακολουθηθεί τόσο σε διοικητικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο. Ζητήματα που αφορούν τον σχεδιασμό της ομάδας, τη στελέχωση, τις συνεργασίες αλλά και τη γενικότερη φιλοσοφία λειτουργίας του συλλόγου αναμένεται να βρεθούν στο τραπέζι των συζητήσεων μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.

Για τον ΑΟΑΝ, η ερχόμενη Κυριακή, θεωρείται μια ημέρα με ιδιαίτερη σημασία, καθώς από τις αποφάσεις που θα ληφθούν θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η πορεία της ομάδας τα επόμενα χρόνια. Με τη Γ’ Εθνική να αποτελεί πλέον τη νέα μεγάλη πρόκληση, στον σύλλογο γνωρίζουν ότι απαιτείται σωστός σχεδιασμός, σταθερότητα και κοινή προσπάθεια ώστε ο ΑΟΑΝ να παρουσιαστεί αντάξιος των απαιτήσεων και των προσδοκιών του κόσμου του. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και η Β’ ομάδα, η οποία θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας.