Ο Διπλόδοκος είναι ένας μικρός, καλόκαρδος δεινόσαυρος που ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν ξαφνικά οι γονείς του εξαφανίζονται κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, ο Διπλόδοκος αποφασίζει να τους βρει. Έτσι ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια, γεμάτη φανταστικά πλάσματα, απίθανα μέρη και νέους φίλους. Με θάρρος και καλοσύνη, ο Διπλόδοκος θα προσπαθήσει να σώσει τους γονείς του και τον κόσμο του.