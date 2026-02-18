Ο Διπλόδοκος είναι ένας μικρός, καλόκαρδος δεινόσαυρος που ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν ξαφνικά οι γονείς του εξαφανίζονται κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, ο Διπλόδοκος αποφασίζει να τους βρει. Έτσι ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια, γεμάτη φανταστικά πλάσματα, απίθανα μέρη και νέους φίλους. Με θάρρος και καλοσύνη, ο Διπλόδοκος θα προσπαθήσει να σώσει τους γονείς του και τον κόσμο του.
Κατάλληλο για όλους
Ημέρες Προβολής
Πέμπτη 19/02
Παρασκευή 20/02
Σάββατο 21/02
Τρίτη 24/02
Ώρα :18:00
Γενική Είσοδος: 5€
Κλείστε εύκολα online τα εισιτήρια σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/diplodocus-rex-2/