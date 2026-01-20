Την Τρίτη 27/01 στις 21:30

Χονγκ Κονγκ, 1962. Σε ένα κτήριο με ενοικιαζόμενα δωμάτια, ο Τσόου και η γειτόνισσά του, η Σου, ανακαλύπτουν ότι οι σύζυγοί τους, οι οποίοι απουσιάζουν διαρκώς λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, έχουν ερωτικό δεσμό. Η συγκεκριμένη ανακάλυψη φέρνει τους δύο ανθρώπους πολύ κοντά. Οι δυο τους τώρα προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς ώθησε τα έτερά τους ήμισυ στη μοιχεία. Αναπόφευκτα, οι ίδιοι εμπλέκονται σε μια αβέβαιη σχέση, η οποία δεν φαίνεται να ολοκληρώνεται ποτέ, ίσως λόγω της κοινωνικής ευπρέπειας ή των ηθικών επιταγών της εποχής.