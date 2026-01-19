Την βασιλόπιτα έκοψε η Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Ν. Λασιθίου χθες στο Επιμελητήριο Λασιθίου. Η εκδήλωση περιέλαβε και την απονομή των Βραβείων Τιμής και Ευγνωμοσύνης σε πρόσωπα και πολιτιστικά σωματεία για τη δράση και την προσφορά τους στον Πολιτισμό.

Την πίτα ευλόγησε και έκοψε ο εφημέριος της Αγίας Τριάδος πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Περουλάκης μαζί με τον π΄ Θεμιστοκλή Ματθαιάκη.

Με την ευκαιρία ο κ. Σταμέλος έκανε εκτενή αναφορά στην ίδρυση και προσφορά της εταιρείας και στην έκδοση του περιοδικού της, που κλείνουν 57 χρόνια παράλληλης παρουσίας και προσφοράς στα γράμματα και τον πολιτισμό του τόπου μας. Ήταν η πρωτοβουλία και το όραμα 36 επιφανών πολιτών του Νομού Λασιθίου, που είχαν πάρει την απόφαση και υπέγραψαν το καταστατικό (8 Δεκεμβρίου 1969) ιδρύοντας την Ιστορική-Λαογραφική Εταιρεία Νομού Λασιθίου. Πρέπει εδώ να μνημονεύσουμε τη συμμετοχή στην πρώτη Συντακτική Επιτροπή της Αμάλθειας και του αείμνηστου Διευθυντή της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Ηλία Κοζύρη. Το α’ τεύχος της «Αμάλθειας» κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 1970.

«Αρκετοί απ’ αυτούς που τίμησαν με την υπογραφή τους αυτή την ιδρυτική πράξη δεν βρίσκονται σήμερα ανάμεσά μας, όμως η Εταιρεία παρά τις πολλές αντιξοότητες, κυρίως οικονομικές, συνεχίζει να παράγει έργο, θέλουμε να πιστεύουμε σημαντικό, προσκαλώντας πνευματικούς ανθρώπους να παρουσιάσουν τις απόψεις τους, αναδεικνύοντας ζητήματα πολιτισμού, κοινωνικά, παιδαγωγικά και συνεχίζει να καταγράφει στις σελίδες της Αμάλθειας τον Πολιτισμό και την Ιστορία όχι μόνο του νομού μας, αλλά και της ευρύτερης Περιφέρειας της Κρήτης.

Στην Κρήτη το περιοδικό που εκδίδουμε συνεχώς από το 1970 μέχρι σήμερα, η Αμάλθεια, θεωρείται ένα από τα κορυφαία της περιφέρειας, ενώ ανάλογα είναι και τα μηνύματα που μας έρχονται και από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η Αμάλθεια έχει εκδώσει μέχρι σήμερα 223 τεύχη, στα οποία έχει καταγραφεί μια μεγάλη ποικιλία σημαντικών θεμάτων από δόκιμους, αλλά και καταξιωμένους συγγραφείς.

Στο τελευταίο τεύχος που κυκλοφόρησε καλύπτει ένα μεγάλο εύρος από ενδιαφέροντα θέματα. Στις μόνιμες στήλες οι επισημάνσεις, όπως πάντα, με μια επιλογή ποιημάτων και πεζών κριτικής σκέψης και σύγχρονου προβληματισμού.

Τα τελευταία χρόνια λόγω της επιδημίας του κορονοϊού είχαμε αναστείλει τις δραστηριότητές μας περιοριζόμενοι στον διαγωνισμό μαντινάδας και στις τιμητικές αναφορές χωρίς να προβαίνουμε στη σχετική εκδήλωση. Με την ύφεση που παρουσιάζεται αρχίσαμε και πάλι τις πιο ανοιχτές δραστηριότητες από την περσινή χρονιά.

Το 2025 διοργανώσαμε εκδήλωση αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη με ομιλητή το διεθνούς φήμης αρχιμουσικό και διευθυντή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου κ. Μύρωνα Μιχαηλίδη και με τη μουσική σύμπραξη της Γιάννας Παπαδάκη, του Γιάννη Ζερβού και της Έλλης Ζερβού. Μια ακόμα εκδήλωση σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου ήταν αφιερωμένη στον πρωτοπόρο τυπογράφο και εκδότη Μιχαήλ Πολυχρονάκη.

Ευελπιστούμε να συνεχίσουμε στο ίδιο πλαίσιο και στο άμεσο μέλλον».

Οι δυσκολίες

Ο κ. Σταμέλος αναφέρθηκε και στις δυσκολίες, εκφράζοντας παράλληλα και τις ευχαριστίες τους για την στήριξη που λαμβάνουν:

«Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι όποιες προσπάθειές μας γίνονται με τα λίγα πενιχρά μέσα που διαθέτουμε και με πολύ προσωπική συνεισφορά των μελών του διοικητικού συμβουλίου, αλλά και μερικών φίλων μας που συμμερίζονται τις πρωτοβουλίες μας.

Δύο είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Εταιρεία μας τα τελευταία χρόνια: Το πρόβλημα της στέγης και το οικονομικό, το οποίο κατά βάση αφορά την έκδοση του περιοδικού, την οποία θεωρούμε κορυφαία μας δραστηριότητα. Το τελευταίο τεύχος είναι μια χορηγία της Στέγης Βιτσέντζος Κορνάρος του Γιώργου και της Αλίκης Γαλανάκη, τους οποίους ευχαριστούμε και από τη θέση αυτή.

Ως προς το πρόβλημα της στέγης η δημοτική αρχή του Αγίου Νικολάου βλέπει με θετικό τρόπο τη συνέχιση των δραστηριοτήτων μας και έχει δηλώσει ότι προτίθεται να βοηθήσει στην εξασφάλιση κάποιας στέγης. Περιμένουμε…

Τέλος, θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφέραμε την δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας αυτής από το Επιμελητήριο Λασιθίου και την πάντα αμέριστη συμπαράσταση του Προέδρου Θωμά Χαριτάκη στην υποστήριξη ανάλογων εκδηλώσεων. Ευχαριστίες επίσης οφείλουμε στις εφημερίδες ΑΝΑΤΟΛΗ, Ιεράπετρα 21ος αιών και Νέα Επαρχία για την αφιλοκερδή προβολή των εκδηλώσεων μας, όπως και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Ηχώ FM, το Ράδιο Λασίθι, το Φωνήεν και τον Citizen,

Για την εκδήλωση ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στο «Βιοάρωμα» του Μανούσου Πεδιαδίτη και της Κάλλιας Χουρδάκη για την προσφορά της εταιρείας τους στους τιμώμενους, το βιβλιοχαρτοπωλείο «Πολύπλευρο» για την διάθεση αφισών και άλλων χαρτικών και αναλωσίμων και τα αναψυκτικά Σιγανού.

Κλείνοντας, ας μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως όλους τους φίλους της μικρής μας αυτοσχέδιας χορωδίας και τον Γιώργο Φουλεδάκη, που πρόθυμα ανταποκρίθηκαν και στο κάλεσμά μας και όλους εσάς.

Να παρακαλέσω τέλος για την με κάθε τρόπο συμπαράσταση στην έκδοση του περιοδικού μας που έχει μόνους πόρους την συνδρομή των μελών του», κατέληξε ο κ. Σταμέλος.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ