Μια απάτη κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ημέρες και αφορά μια πολύ γνωστή αλυσίδα σουπερμάρκετ. Οι ανυποψίαστοι χρήστες βλέπουν στην αρχική σελίδα τους στο facebook ή σε κάποιο προσωπικό μήνυμα που λαμβάνουν από τους διαδικτυακούς τους φίλους, για ένα υποτιθέμενο διαγωνισμό με δώρα αξίας 800 ευρώ από τα συγκεκριμένα σουπερμάρκετ.

Για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, απαντούν σε τέσσερις ερωτήσεις και κοινοποιούν τον σύνδεσμο σε άλλα 20 άτομα με στόχο να λάβουν αυτά τα πολυπόθητα δώρα. Φυσικά πρόκειται για μια κακόβουλη ενέργεια που δεν έχει ως στόχο να μοιράσει δώρα.

Ένα τέτοιο μάλιστα μήνυμα έλαβα και εγώ η ίδια. Υποψιάστηκα κατ’ ευθείαν περί τίνος πρόκειται, καθώς ανήκω στη νεότερη γενιά, την πιο εξοικειωμένη και πονηρεμένη γύρω από τέτοια ζητήματα. Δεν ήταν όμως όλοι τόσο πονηρεμένοι.

Ο Μάνος Σφακιανάκης που υπηρέτησε επί πολλά χρόνια ως επικεφαλής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, δημιούργησε ένα ενημερωτικό βίντεο με σχετικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς φαίνεται ότι πολλοί ήταν εκείνοι που έπεσαν θύμα.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι εάν κάποιος έχει ακολουθήσει όλα τα βήματα, έχει απαντήσει τις ερωτήσεις και έχει προωθήσει σε άλλους 20 φίλους το σύνδεσμο, θα πρέπει άμεσα να κάνει έλεγχο στον υπολογιστή του για να ελέγξει εάν έχει μπει μέσα κακόβουλο λογισμικό. Παράλληλα θα πρέπει να γίνει format. Ωστόσο εάν κάποιος χρήστης άνοιξε μονάχα τον σύνδεσμο χωρίς να προχωρήσει στα επόμενα βήματα μπορεί να παραμείνει ήσυχος καθώς δεν υπάρχει φόβος.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ