ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ “ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ

Τα σχολεία του «Δικτύου Εθελοντισμός και Αλληλεγγύη» σε συνεργασία με την «Παρέα της Αγάπης» το «Όραμα Ελπίδας» και την Αιμοδοσία του ΠΑ.Γ.Ν.Η. διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία 4η συνεχόμενη χρονιά. Επιπλέον, μπορούμε να γίνουμε εθελοντές δότες μυελού των οστών και να μάθουμε πώς θα γίνουμε εθελοντές αιμοπεταλίων για τις ανάγκες της Παιδοογκολογικής κλινικής του ΠΑΓΝΗ στη μνήμη της μαθήτριας Πελαγίας Καλύβα το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 από τις 10:30 έως τη 13:30 στο Αμφιθέατρο των Γενικών Λυκείων Αγίου Νικολάου.

Για την καλύτερη οργάνωση της δράσης, παρακαλούμε, δηλώστε ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 24/1/2026 την πρόθεσή σας να συμμετάσχετε στην αιμοδοσία συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_hO1b8KvrIbvHGl-qff-eLdZgbwnAEeUnPIb16ISfZ2Sk9Q/viewform?usp=publish-editor

Σας καλούμε όλους να στηρίξετε τη δράση των σχολικών κοινοτήτων, μια γιορτή Εθελοντισμού και προσφοράς που είναι αφιερωμένη στα παιδιά και οργανώνεται από σχολεία και μαθητές προκειμένου να δώσουμε το καλύτερο παράδειγμα προσφοράς, αλληλεγγύης και εθελοντισμού!!!

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ