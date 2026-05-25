Η Κουνδούρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αγίου Νικολάου ως μέλος του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών προσκαλεί τα παιδιά να μοιραστούν την αγάπη για το βιβλίο και να το ανακαλύψουν μαζί… από όλες του τις πλευρές. Το επόμενο διάστημα η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας επιστρέφει πολύ δυναμικά για όλο το καλοκαίρι.

Η ΑΝΑΤΟΛΗ επικοινώνησε με την Υπεύθυνη του Προγράμματος και Βιβλιοθηκονόμο κ. Ειρήνη Δραγασάκη, η οποία μας παρείχε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες.

«Βιβλία, παράθυρα ανοιχτά»

Φέτος το θέμα της καλοκαιρινής εκστρατείας σχετίζεται με το βιβλίο και πως ταξιδεύουμε μέσα από αυτό. Το σύνθημα λοιπόν είναι «Βιβλία, παράθυρα ανοιχτά», σε παράφραση της φράσης του Νικηφόρου Βρεττάκου, ερχόμαστε όπως είπε φέτος κοντά στο βιβλίο σε όλες τις μορφές του. Τόνισε πως τα βιβλία είναι ταξίδια χωρίς αποσκευές και αποτελούν πηγή γνώσης και χαλάρωσης.

Η κ. Δραγασάκη ετοιμάζει την σχετική εισήγηση ζητώντας την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Νικολάου για να πραγματοποιηθεί η καλοκαιρινή εκστρατεία.

Παράλληλα έχει ετοιμάσει μια σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε να εντοπίσει την ανταπόκριση που θα έχουν από τους εθελοντές εκπαιδευτικούς. Υπογράμμισε πως κάθε χρόνο αρκετοί εθελοντές εκπαιδευτικοί τους στηρίζουν και έρχονται στην βιβλιοθήκη όπου εμπλέκονται ενεργά στις δράσεις που διοργανώνονται κάθε χρονιά. Το αξιοσημείωτο είναι πως η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος άνοιξε μόλις πριν λίγες ημέρες και όπως μετέφερε η Βιβλιοθηκονόμος ήδη η ανταπόκριση είναι ικανοποιητική.

Ποικιλία θεμάτων

Η καλοκαιρινή εκστρατεία αναμένεται να ξεκινήσει 15 Ιουνίου και να ολοκληρωθεί 4 Σεπτέμβρη. Τα θέματά της θα είναι δώδεκα και θα ποικίλουν ανάλογα την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών. Μια πρώτη εικόνα μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι μπαίνοντας στη σχετική διαθέσιμη φόρμα. Εκεί, υπάρχει η δυνατότητα, οι ενδιαφερόμενοι να προτείνουν και να συμπληρώσουν ο,τιδήποτε επιθυμούν να συμπεριληφθεί (άλλη ημερομηνία, άλλη ηλικία κλπ).

«Η ώρα διεξαγωγής των δράσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας θα είναι 10:00-12:00. Φέτος επιδιώκουμε να υπάρχουν και δύο απογευματινές δράσεις. Το τελικό πρόγραμμα θα δημιουργηθεί και θα ανακοινωθεί εν καιρώ σε συνεννόηση φυσικά με τους εθελοντές εκπαιδευτικούς που θα πλαισιώσουν το πρόγραμμα», ανέφερε η κ. Δραγασάκη.

Εξωστρέφεια και συμμετοχή

Υπογράμμισε πως «είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμμετοχή όλων και πως στόχος είναι να ανοιχτεί η βιβλιοθήκη προς τον έξω κόσμο, τα παιδιά να έρθουν στη βιβλιοθήκη, να περάσουν όμορφα και να ταξιδέψουν μέσα από το βιβλίο. Η Δημοτική Κουνδούρειος Βιβλιοθήκη παραμένει ανοιχτή και το χειμώνα και το καλοκαίρι και είναι χαρά μας να υποδεχτούμε ακόμη περισσότερο κόσμο και να ταξιδέψουμε μαζί με τα βιβλία».

Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στην καλοκαιρινή εκστρατεία μπορούν να επισκεφτούν τη φόρμα: https://forms.gle/CRyFVwgNsdNU4pDR9

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ