Από τον ανάδοχο του έργου του ΒΟΑΚ Άγιος Νικόλαος-Νεάπολη ΑΚΤΟ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εξαιτίας έκτακτων γεωτεχνικών συνθηκών στην περιοχή εκτέλεσης ορυγματικών εργασιών, στην Χ.Θ. 8+300 του έργου και συγκεκριμένα στην περιοχή της γέφυρας Ξηροπόταμου, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ την Τετάρτη, 27/05/2026 από τις 09.00 π.μ. – 17.00 μ.μ. για την απομάκρυνση επισφαλών βραχωδών όγκων. Σ’ αυτό το διάστημα, η κίνηση των μικρών οχημάτων από Νεάπολη – Αγ. Νικόλαο, θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Για μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Νεάπολη προς Aγιο Νικόλαο η κίνηση θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής Παλαιά Εθνική Οδός – Λακώνια – Κόμβος Κριτσάς – Αγ. Νικόλαος. Για μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Aγιο Νικόλαο προς Νεάπολη η κίνηση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Η κίνηση βαρέων οχημάτων θα συνεχίσει να πραγματοποιείται μέσω του υφιστάμενου ΒΟΑΚ με περιοδική διακοπή των εργασιών και άνοιγμα του δρόμου μέσα στη μέρα.

ΑΚΤΟΡ