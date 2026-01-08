Το Φιλόπτωχο Ταμείο του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου σας προσκαλεί στην εκδήλωση για την Κοπή της Αγιοβασιλόπιτας, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 6:00 μ.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ιερού Ναού.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η χορωδία του Πνευματικού Κέντρου, υπό τη διεύθυνση και διδασκαλία της Χριστίνας Κορρέ, προσφέροντας ένα όμορφο μουσικό πρόγραμμα.

Στο τέλος της εκδήλωσης θα παρατεθεί δεξίωση.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στα 7€, ενώ τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για το έργο αγάπης του Φιλοπτώχου Ταμείου.

Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή και στήριξη στο φιλανθρωπικό έργο της ενορίας μας.