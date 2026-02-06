Πόσο πολύ απολαμβάνουμε τις συναυλίες του Μικρού Φεστιβάλ που έχει επιστρέψει πολύ δυναμικά στην περιοχή μας! Είναι ένας υπέροχος πολιτιστικός θεσμός που προάγει την μουσική, την έκφραση και τον πολιτισμό, στοιχεία που η περιοχή μας τα έχει μεγάλη ανάγκη. Ο πήχης φαίνεται πως ήδη έχει ανέβει πολύ υψηλά με τις πρώτες εμφανίσεις να έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα όσων τις παρακολούθησαν.

Η Σοφία Αρακαδάκη μας μίλησε για την απήχηση που είχαν στο κοινό οι προηγούμενες εκδηλώσεις και ενημέρωσε για την επόμενη δράση: την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 18:00 στο κινηματοθέατρο Ρεξ θα έχουμε την χαρά να υποδεχτούμε στο πλαίσιο του Μικρού Φεστιβάλ τον Φαίδωνα Μηλιάδη και τον Θοδωρή Ιωσηφίδη, που θα μας παρουσιάσουν μουσική δωματίου με έργα για βιολί και πιάνο. Αξίζει να επισημανθεί ότι η μουσική αυτή γεννήθηκε για να παίζεται σε μικρούς χώρους, αλλά και για μικρές ομάδες οργάνων.

«Η τέχνη της σονάτας»

Ο Θοδωρής είχε εμφανιστεί ξανά στην πόλη μας στο παρελθόν, πριν από πολλά χρόνια στο πλαίσιο του Μικρού Φεστιβάλ και επιστρέφει με ισχυρή καλλιτεχνική παρουσία και υψηλές προσδοκίες. Τον Φαίδωνα ωστόσο θα έχουμε την τιμή να τον απολαύσουμε για πρώτη φορά και ανυπομονούμε ιδιαίτερα γ’ αυτό.

Το ρεπερτόριο για βιολί και πιάνο είναι τεράστιο, ενώ πρόκειται για δύο από τα πιο αγαπημένα όργανα συνθετών και μουσικόφιλων διαχρονικά. Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν οι δύο καλλιτέχνες έχει τίτλο «Η τέχνη της σονάτας: από τον Ρομαντισμό στον Μοντερνισμό». Το πρόγραμμα θα εστιάσει στον Γιοχάνες Μπραμς και τον Σεζάρ Φρανκ, δύο κορυφαίους συνθέτες του ώριμου Ρομαντισμού, ο οποίος χαρακτηρίζεται από συναισθηματικό πλούτο και δραματικές αντιθέσεις και εναλλαγές. Ανάμεσα στα δύο κορυφαία δείγματα του ρομαντικού πάθους και ως μια πλήρης αντίθεση, θα ακουστεί η Σονάτα του Πάουλ Χίντεμιτ σε ντο μείζονα, ένα δείγμα τετράγωνης αρχιτεκτονικής του 20ού αιώνα, που ταυτόχρονα εκφράζει μια σχεδόν παιδική αθωότητα μέσω της απλότητας και του χιούμορ του.

Μείνετε συντονισμένοι καθώς σύντομα ακολουθούν συνεντεύξεις με τους καλλιτέχνες.

Μουσική και συμμετοχή

Το Σάββατο στο κινηματοθέατρο Ρεξ απολαύσαμε μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική παράσταση με ενα υπέροχο δίδυμο. Ο Λευτέρης Ελευθερίου, γνωστός για το ταλέντο του στην υποκριτική, το τραγούδι και τις μιμήσεις αλλά και ο άνθρωπος-ορχήστρα, ο Αλκιβιάδης Κωντσαντόπουλος, παρουσίασαν μαζί μια ξεχωριστή παράσταση για ενηλίκους υπό τον τίτλο «Με την όπισθεν».

Το καταπληκτικό αυτό δίδυμο την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου επέστρεψε για μια παράσταση αφιερωμένη στα παιδιά, αλλά και σε όσους αισθάνονται παιδιά με τον τίτλο «Αν ακούσεις τα παιδιά». Το κοινό άκουσε παιδικά τραγούδια που μας έχουν σημαδέψει και μας συγκινούν μέχρι και σήμερα.

Η κ. Αρακαδάκη μας μιλησε για την απήχηση που είχαν αυτές οι συναυλίες του Σαββατοκύριακου: «το διήμερο που μας πέρασε έγινε το απόλυτο sold out», ενώ παρατήρησε πως το κοινό είχε πολύ δυναμική παρουσία και συμμετείχε ενεργά. Τόσο το «Με την όπισθεν» όσο και το «Αν ακούσεις τα παιδιά» είχαν διαδραστικότατο χαρακτήρα και το κοινό σημαντικό ρόλο. Οι συναυλίες αυτές ήταν γεμάτες ενέργεια, αλλά και με πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια. Μας αποκάλυψε ότι το κοινό συνεπήρε τους καλλιτέχνες και έπαιξαν ακόμη περισσότερη ώρα από τον αρχικό τους προγραμματισμό καθώς οι ίδιοι το απόλαυσαν ιδιαίτερα και δεν κατάλαβαν πόσο γρήγορα πέρασε η ώρα!

Υπογράμμισε ότι κάθε συναυλία του Μικρού Φεστιβάλ διαθέτει τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα και χαρακτήρα επισημαίνοντας παράλληλα πως στόχος των διοργανωτών είναι η διαρκής παρουσίαση διαφορετικών προτάσεων.

Όπως σημείωσε, καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια ώστε το φεστιβάλ να εξελίσσεται και να προσφέρει κάθε φορά κάτι νέο με μοναδικό κοινό παρονομαστή την παρουσίαση ποιοτικών μουσικών σχημάτων και ήχων που πραγματικά αξίζουν να ακουστούν.

