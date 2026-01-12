Με συντριβή αποχαιρέτισε τον στενό συνεργάτη του, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργο Πάγκαλο, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, με τα εξής λόγια: Σήμερα, με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά, αποχαιρετούμε έναν εξαιρετικό άνθρωπο, έναν οικογενειάρχη, έναν σπουδαίο συνάδελφο και φίλο — τον Γιώργο Πάγκαλο. Η απώλειά του ήρθε ξαφνικά, αφήνοντας όλους μας συγκλονισμένους.

Ο Γιώργος υπήρξε προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου. Με αφοσίωση, ήθος και ακούραστη εργατικότητα, είχε την κύρια ευθύνη για την αντιπλημμυρική θωράκιση ολόκληρης της Περιφερειακής Ενότητας. Κάθε χρόνο, με συνέπεια, μεθοδικότητα και ψυχραιμία, συντόνιζε τα έργα καθαρισμού και οριοθέτησης ρεμάτων, συνεργαζόμενος στενά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού, τους προέδρους των κοινοτήτων, τις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων, την Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική — πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των συμπολιτών μας και την προστασία των υποδομών του τόπου μας.

Με τον Γιώργο συνεργαστήκαμε στενά για την αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου Σητείας, ιδιαίτερα μετά τη δοκιμασία του Οκτωβρίου του 2022. Ήταν εκείνος που σχεδίασε τη γέφυρα στον Τρυπητό, τη γέφυρα στο Πισκοκέφαλο, καθώς και τα σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα στην Αγία Φωτιά και στο Παλαίκαστρο. Παρέλαβε τη μελέτη για την κατασκευή πέντε φραγμάτων στους ποταμούς Σκλαβεδιάκο και Παντελη, ενώ είχε αναλάβει την ολοκλήρωση της ωρίμανσης της γέφυρας του Αϊ-Γιάννη. Κάθε έργο του έφερε τη σφραγίδα του: την προσοχή στη λεπτομέρεια, τη μεθοδικότητα, την επιμονή και —πάνω απ’ όλα— την αγάπη του για τον τόπο.

Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα μετά τις καταστρεπτικές πυρκαγιές στην περιοχή της Ιεράπετρας, ο Γιώργος και η ομάδα του προχώρησαν σε σημαντικές παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, φροντίζοντας τόσο για τους καθαρισμούς των ρεμάτων όσο και για τη μελέτη μικρών φραγμάτων ανάσχεσης στις πληγείσες περιοχές. Δεν ήταν απλώς μια υπηρεσιακή υποχρέωση· ήταν για εκείνον καθήκον απέναντι στους ανθρώπους, στο περιβάλλον, στη ζωή.

Με την καθοδήγησή του, τον προηγούμενο χρόνο ολοκληρώθηκαν έργα σε όλους τους ΤΟΕΒ της Π.Ε. Λασιθίου. Παράλληλα, ανέλαβε την ωρίμανση του έργου της λιμνοδεξαμενής στη Ζάκρο και στα Τσικαλαριά, ενώ ετοίμαζε τα επόμενα βήματα για τις λιμνοδεξαμενές στον Κρούστα, στο Καθαρό και στα Σχοινοκάψαλα. Σε κάθε έργο που αναλάμβανε, έβαζε όχι μόνο γνώση και εμπειρία, αλλά και την ψυχή του.

Ως προϊστάμενος, ο Γιώργος είχε στο πλευρό του μια δεμένη και άξια ομάδα στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος. Την καθοδηγούσε με σεβασμό, ηρεμία και αυθεντικό ενδιαφέρον για τον καθένα. Ήξερε να εμπνέει συνεργασία, να καλλιεργεί εμπιστοσύνη και να αναδεικνύει τις δυνατότητες κάθε συναδέλφου. Η ομάδα του ήταν για εκείνον δεύτερη οικογένεια· και η συνοχή της, το ήθος της και η αποτελεσματικότητά της αντικατοπτρίζουν τον δικό του χαρακτήρα.

Ο Γιώργος Πάγκαλος ήταν άνθρωπος με ήθος, αξιοπρέπεια, πραότητα και πάθος για τη δουλειά του. Δεν περιοριζόταν ποτέ στο τυπικό καθήκον· έδινε πάντα κάτι παραπάνω, γιατί πίστευε βαθιά στην αποστολή του. Ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που δεν χρειάζονται φωνές για να ακουστούν — η παρουσία τους αρκεί. Η ευγένεια, η ψυχραιμία και η εσωτερική του δύναμη τον έκαναν να ξεχωρίζει. Ήταν πραγματικά μια ήρεμη δύναμη μέσα στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου — μια παρουσία που ενέπνεε εμπιστοσύνη, ασφάλεια και σεβασμό, ακόμη και στις πιο απαιτητικές στιγμές.

Η απουσία του αφήνει ένα τεράστιο κενό, επαγγελματικό και ανθρώπινο. Θα λείψει σε όλους μας — στους συναδέλφους, στους συνεργάτες, στους ανθρώπους που τον εμπιστεύονταν, σε ολόκληρη την υπηρεσία που στήριξε με συνέπεια και αφοσίωση επί χρόνια. Η μορφή του, η φωνή του, ο ήρεμος λόγος του θα μείνουν χαραγμένα στη μνήμη μας.

Στο πένθος της οικογένειάς του, στεκόμαστε όλοι δίπλα τους. Στη γυναίκα του, στα παιδιά του, στο εγγόνι του και στα αγαπημένα του πρόσωπα, εκφράζουμε την αγάπη, τη συμπαράσταση και τη βαθιά μας θλίψη. Κανένας λόγος δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο τους, όμως ελπίζουμε να τους παρηγορεί η σκέψη ότι ο Γιώργος άφησε πίσω του ένα έργο ζωντανό, μια παρακαταθήκη τιμής και προσφοράς που θα τον κρατά πάντα παρόντα.

Η παρακαταθήκη των έργων του θα μείνει ζωντανή σε όλη την Π.Ε. Λασιθίου, από το Καμινάκι μέχρι τη Μίλατο, κι από τη Ρίζα ως τη Ζάκρο. Μα πάνω απ’ όλα, θα μείνει στις καρδιές όλων εμάς που συνεργαστήκαμε, που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε τον Γιώργο μας.