Το απόγευμα της Κυριακής, ο Άγιος Νικόλαος απέδειξε για ακόμη μία φορά τη δύναμη της συλλογικής προσφοράς, φιλοξενώντας για 5η χρονιά μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στο Make-A-Wish Ελλάδας, στο Διγενής Palace. Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μουσική και ελπίδα, όπου η τοπική κοινωνία αγκάλιασε το έργο του οργανισμού, συμβάλλοντας ενεργά στην υιοθέτηση πέντε νέων ευχών παιδιών που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές αποτέλεσαν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της περσινής δράσης, αλλά και η παρουσία του μικρού Γιώργου, του αφανή ήρωα, που ανέβηκε στην σκηνή και κέρδισε το σεβασμό όλων μας. Ο Γιώργος, ήταν ένα παιδί ευχής που ήρθε αντιμέτωπο με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και δυστυχώς, υποτροπίασε. Όμως με ελπίδα και δύναμη, κατάφερε να παρευρεθεί στην εκδήλωση και να στέλνει το δικό του μήνυμα σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο και βιώνουν μια δύσκολη κατάσταση. Τους συμβούλεψε να κάνουν υπομονή και δήλωσε σίγουρος πως θα τα καταφέρουν!

Η βραδιά πλαισιώθηκε από καλλιτεχνικές στιγμές, με τον Γιώργο Κοκοσαίο να συμμετέχει αφιλοκερδώς, ενώ είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Γιάννη Καράμαλη και την Μαρία Λουλακάκη.

Μια συμμετοχή που κέρδισε το χειροκρότημα, αλλά και τις εντυπώσεις όλων ήταν οι αθλήτριες του Αθλητικού Συλλόγου Ρυθμός του Άγιου Νικόλαου. Η εμφάνιση τους δεν περιορίστηκε μονάχα σε επίδειξη χορογραφιών, καθώς οι αθλήτριες υπό την καθοδήγηση των προπονητριών τους είχαν προετοιμάσει εδώ και πολύ καιρό μια ξεχωριστή χορογραφία η οποία παρουσιάστηκε χθες για πρώτη φορά και μας συγκίνησε όλους. Η εμφάνισή τους ήταν άκρως εντυπωσιακή και συνοδεύτηκε μουσικά από το επίσημο τραγούδι του Make A Wish.

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει να γίνει στην Κέλλυ και τον Δημήτρη Μπανταλάκη, τους ακούραστους αυτούς ανθρώπους, που εργάζονται εθελοντικά με συνεπεία, αγάπη και πάθος. Καταφέρνουν να στηρίζουν εδώ και αρκετά χρόνια το έργο του Οργανισμού, αναδεικνύοντας ότι η αλληλεγγύη και η εθελοντική προσφορά παραμένουν διαχρονικά στοιχεία που καταφέρνουν να ξεχωρίζουν.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν θερμή και ουσιαστική, επιβεβαιώνοντας ότι η εκδήλωση έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη. Ο Άγιος Νικόλαος έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: όταν οι άνθρωποι ενώνονται με αγάπη, μπορούν να χαρίσουν ελπίδα, χαμόγελα και δύναμη εκεί που το χρειάζονται περισσότερο.

