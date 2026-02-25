Τη δέσμευση ότι η διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου θα αξιοποιήσει τις εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις ώστε η εικόνα της χερσαίας ζώνης λιμένα να αλλάξει οριστικά, ανέλαβε ο πρόεδρός του Δημήτρης Αγαπητός στην κοπή της βασιλόπιτας. Μάλιστα, καλλιέργησε ακόμη επιπλέον προσδοκίες, δηλώνοντας ότι όσα έχει πετύχει και υλοποιήσει η διοίκηση του Ταμείου τη διετία που έχει περάσει, «είναι μόνο η αρχή»!

Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Τζάβλας, ευχόμενος σε όλους υγεία και παραγωγικό έργο για το καλό του τόπου. Στη συνέχεια την πίτα έκοψαν ο πρόεδρος συνεπικουρούμενος από την αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Ελευθερία Δαβράδου.

Ο κ. Αγαπητός ανέφερε: «Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ. Χωρίς την συμβολή σας τίποτα δεν θα ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί. Δεν σας κρύβω ότι πλέον νιώθω σα δεύτερο σπίτι μου τον χώρο αυτό έπειτα και από τον μεγάλο αριθμό των ωρών που περνάμε εδώ μέσα.

Συμπληρώνονται ήδη δυο χρόνια θητείας και ήρθε νομίζω η στιγμή για έναν απολογισμό.

Όταν αναλάβαμε μιλήσαμε για καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία με τη Λιμενική Αρχή και τον Λιμενάρχη και για ενημέρωση κατοίκων και αν απαιτηθεί διαδικασία διαβούλευσης για πολύ σημαντικά θέματα που πρέπει να αποφασίσουμε.

Είπαμε επίσης ότι θα είμαστε εκεί για όλους τους δημότες σε άμεση συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, ώστε το όραμα και οι ιδέες μας να μπουν σε τροχιά υλοποίησης και ότι δεν είμαστε εδώ ούτε για να ικανοποιήσουμε τις προσωπικές μας φιλοδοξίες, ούτε τη ματαιοδοξία μας.

Θεωρώ ότι τα έχουμε επιτύχει όλα αυτά. Παραμένουμε σταθεροί στον τρόπο με τον οποίο ενεργούμε και το αποδεικνύουμε καθημερινά».

Επιγραμματικά, συνέχισε, ως προς την επίτευξη των στόχων που θέσαμε εξαρχής:

Λίμνη

Ο χώρος της Λίμνης αποτελεί σαφή προτεραιότητα για ‘μας ως το σήμα- κατατεθέν της όμορφης πόλης μας.

Η καθαριότητα και ο ενισχυμένος φωτισμός συνετέλεσε σε μια καλύτερη εικόνα της. Τελευταία παρέμβασή μας ήταν η συντήρηση της ξύλινης εξέδρας, σημείο αναφοράς της περιοχής της Λίμνης, έτσι ώστε η πρόσβαση σε αυτήν να είναι ασφαλής για τους δημότες του Αγίου Νικολάου. Το καρναβάλι και φέτος διεξάγεται εκεί και είμαι βέβαιος ότι η γιορτή αυτή θα συνεχίσει να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.

Λιμάνι

Συντηρήσαμε τις εγκαταστάσεις όλης της χερσαίας ζώνης λιμένος και παράλληλα εργαστήκαμε ώστε να είμαστε συνεπείς να υποδεχτούμε τα κρουαζιερόπλοια όπως τους αρμόζει. Αλλάξαμε τους προσκρουστήρες και προσθέσαμε δυο νέες δέστρες σε καίρια σημεία στη νέα προβλήτα με αποτέλεσμα να βελτιωθούν οι συνθήκες πρόσδεσης των κρουαζιεροπλοίων και να μπορέσει να ελλιμενιστεί το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που έχει επισκεφτεί ποτέ το λιμάνι μας, μιλώ φυσικά για το «Εxplora I».

Πετύχαμε έτσι 40% αύξηση αφίξεις των κρουαζιερόπλοιων για το 2026 (72) με την έλευση νέων εταιρειών (επιστροφή της «Celestyal» μετά από πολλά χρόνια, ερχομός της «Four Seasons Yachts» κτλ) με μεγαλύτερη επιτυχία βέβαια την έναρξη του «home porting»!

Ο μεγαλύτερος βέβαια και πιο σημαντικός στόχος μας ως προς το λιμάνι είναι η έγκριση του λεγόμενου Master plan, το πρόγραμμα έργων ανάπτυξης λιμένα.

Η ολοκλήρωσή του είναι πάρα πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της λιμενικής ζώνης και είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ότι βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο ωριμότητας.

Καθολικό

Το Καθολικό επίσης αποτελεί προτεραιότητα για ‘μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι που επί της θητείας μας και κατόπιν συντονισμένων ενεργειών του δημάρχου και όλης της δημοτικής ομάδας επιλύθηκε το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των 22 στρεμμάτων και έτσι η έκταση αυτή ανήκει πλέον αμετάκλητα στους δημότες του Αγίου Νικολάου.

Σε συνεργασία πάντα με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου προχωρήσαμε σε συντήρηση της περιοχής και σε μια σειρά ήπιων παρεμβάσεων εκεί (ανάπλαση) ώστε να αξιοποιηθεί επιτέλους ένας χώρος που μας ανήκει και πρέπει να παραδοθεί προς χρήση των δημοτών μας.

Παραλιακός

Η παραλιακή ζώνη ετοιμάζεται να υποδεχθεί την αμφίδρομη κατεύθυνση των οχημάτων όπως έχει ήδη αποφασιστεί.

Μεριμνήσαμε για την καθαριότητα, τον φωτισμό και το πράσινο πάντα σε συνεργασία με τον Δήμο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και σύντομα με την επαναφορά διπλής κυκλοφορίας θα αλλάξει επιτέλους η εικόνα της.

Η αίτηση εξομοίωσης με την χερσαία ζώνη λιμένα του παραλιακού μετώπου στους παραλιακούς οικισμούς του Δήμου μας (Ελούντα, Πλάκα, Σίσι, Μίλατος) είναι σχεδόν έτοιμη προς κατάθεση και το θετικό αποτέλεσμα θα αλλάξει πραγματικά την όψη των περιοχών αυτών.

Με την θετική αποδοχή του αιτήματος το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα αποκτήσει δικαιοδοσία και θα μπορέσει να εφαρμόσει επιτέλους τα σχέδια του για ανάπλαση της χερσαίας ζώνης επιλύοντας έτσι και το χρόνια πρόβλημα των αυθαίρετων κατασκευών που -ως γνωστόν- καλύπτει η συνεχιζόμενη παράταση που δίνει το ελληνικό κράτος.

Όλα αυτά είναι μόνο η αρχή.

Το 2026 αποτελεί έτος ορόσημο για το Λιμενικό Ταμείο.

Έχουμε σημαντικές χρηματοδοτήσεις και η εικόνα της χερσαίας ζώνης θα αλλάξει οριστικά!

Καλή χρονιά εύχομαι με υγεία σε όλους!

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ