Μια ακόμη σημαντική συμμετοχή σε διεθνή δρομική διοργάνωση πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Αντώνης Λουκάκης, λαμβάνοντας μέρος στον φετινό, επετειακό 40ό Wizz Air Budapest Half Marathon, που πραγματοποιήθηκε στη μαγευτική Βουδαπέστη. Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Μανόλη Μαρκάκη στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ανάμεσα σε χιλιάδες δρομείς από περισσότερες από 90 χώρες, ο Αντώνης Λουκάκης όχι μόνο εκπροσώπησε επάξια τον τόπο του, αλλά και ξεχώρισε μεταξύ όλων των ελληνικών συμμετοχών, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση με χρόνο 1:45:36.

Ο Wizz Air Budapest Half Marathon αποτελεί έναν από τους πιο φημισμένους ημιμαραθώνιους της Ευρώπης, με διαδρομή που διασχίζει εμβληματικά σημεία της πόλης κατά μήκος του Δούναβη, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για κάθε δρομέα, από τον ερασιτέχνη έως τον επαγγελματία.

Ο αθλητής από τον Άγιο Νικόλαο, με συνέπεια στις προπονήσεις, εμπειρία από αγώνες σε Ελλάδα και εξωτερικό και αγάπη για το τρέξιμο, συνέχισε να αποδεικνύει ότι η συστηματική δουλειά και το πάθος για τον αθλητισμό φέρνουν αποτελέσματα. Η διάκρισή του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αν αναλογιστεί κανείς το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και τον μεγάλο αριθμό συμμετοχών.

Ο Wizz Air Budapest Half Marathon είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν ημιμαραθώνιο. Είναι μια γιορτή του αθλητισμού, της πόλης και της παγκόσμιας δρομικής κοινότητας. Πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβριο στην καρδιά της Ουγγρικής πρωτεύουσας και προσελκύει χιλιάδες δρομείς από όλο τον κόσμο, προσφέροντας μια από τις πιο μαγευτικές αστικές διαδρομές της Ευρώπης.

Με ιστορία που ξεκινά από το 1984, ο Budapest Half Marathon έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες δρόμου της Κεντρικής Ευρώπης. Χάρη στη χορηγία της Wizz Air, η διοργάνωση απέκτησε παγκόσμιο εκτόπισμα και προσελκύει κάθε χρόνο πάνω από 13.000 συμμετοχές από δεκάδες χώρες.

Ο ημιμαραθώνιος των 21,1 χιλιομέτρων είναι ανοιχτός σε όλους: ερασιτέχνες, επαγγελματίες, νέους και μεγαλύτερους σε ηλικία. Εκτός από τον ατομικό αγώνα, υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και σε ομαδικές σκυταλοδρομίες (2 ή 3 δρομείς), κάνοντας την εμπειρία ακόμη πιο προσβάσιμη και διασκεδαστική.

Η διαδρομή του Wizz Air Half Marathon είναι μια ξεχωριστή περιήγηση στην πόλη: ξεκινώντας από το καταπράσινο City Park, περνάς δίπλα στον Δούναβη, διασχίζεις γέφυρες, απολαμβάνεις θέα στο Κοινοβούλιο, το Κάστρο της Βούδας και τις εμβληματικές λεωφόρους της πόλης. Είναι σχεδόν επίπεδη, ιδανική για ρεκόρ, αλλά και για μια ονειρική τουριστική εμπειρία εν κινήσει.

Ο ελληνικός απολογισμός

Ημιμαρθώνιος

Λουκάκης Αντώνης 1.45.36

Φανουργάκης Ευάγγελος 1.47.37

Τζεμης Αλέξιος 1.48.39

Αντωνόπουλος Γεώργιος 1.48.41

Πεταλάς Αλέξανδρος 1.51.10

Τριανταφύλλου Θεόδωρος 1.52.55

Ασλανίδης Θεοχάρης 1.53.01

Ξυλούρης Ιωάννης 1.55.15

Αργυρόπουλος Ιωάννης 1.56.12

Παπαϊωάννου Γιώργος 2.13.35

Τσίγκος Παντελεήμων 2.14.45

Τριχιά Σπυριδωνία 2.21.51

10χλμ.

Τριανταφυλλίδης Θεοχάρης 52.36

Παντζαράς Δημήτρης 59.46

Ταμπουρή Λένα 1.31.55