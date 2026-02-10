Σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης, το οποίο καθορίστηκε από την πρόσφατη απώλεια του Γεωργίου Πάγκαλου, αλλά και από την ιδιαίτερη στιγμή της ανάληψης των νέων καθηκόντων του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτου, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη τελετή κοπής της βασιλόπιτας στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Ίσως η πιο συγκλονιστική στιγμή της τελετής ήρθε από τον νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, κ. Τίτο. Ο Σεβασμιώτατος, λίγο πριν την ενθρόνισή του στα Χανιά, βρέθηκε στο «σπίτι» του, όπως αισθάνεται την Αντιπεριφέρεια, για να αποχαιρετήσει τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε στενά.

Η ομιλία του δεν ήταν ένας τυπικός ποιμαντορικός λόγος. Ήταν μια εξομολόγηση. Συνέδεσε την παρουσία του με τον εκλιπόντα Γιώργο Πάγκαλο, αποκαλύπτοντας πτυχές της καθημερινότητας που σπάνια βλέπουν το φως της δημοσιότητας. «Τους πίεζα, τους τσιγκλούσα», παραδέχτηκε ο κ. Τίτος, αναφερόμενος στην αγωνία του για την ολοκλήρωση των έργων της Εκκλησίας, ειδικά στη Λατσίδα και το ίδρυμα για τους ηλικιωμένους. Και ήταν το χιούμορ του Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου Γερασιμου, που έσπευσε να επισημάνει πως ο Τίτος πάντα νοιαζόταν «και στο τέλος της ημέρας παρά την πίεση έφερνε τις πίτσες»!

Αυτή η εικόνα -η πίεση για το έργο που μετατρέπεται σε συντροφικότητα και μοίρασμα φαγητού- είναι η πεμπτουσία της τοπικής κοινωνίας του Λασιθίου. Είναι η απόδειξη ότι πίσω από τις μελέτες και τα τεχνικά δελτία, υπάρχουν ανθρώπινες σχέσεις που σφυρηλατούνται στα δύσκολα. Ο κ. Τίτος ζήτησε «συγγνώμη», αν τους ταλαιπώρησε και δήλωσε πως αισθάνεται «πάντοτε ως πατέρας, ως αδελφός, ως φίλος και ως συγγενής». Η συγκίνησή του ήταν εμφανής, καθώς αποχαιρετούσε έναν χώρο όπου «δαπανήθηκαν πολλές ώρες εργασίας, πολλών κόπων και αγώνων».

Παρά το πένθος, η ζωή και η διοίκηση έχουν συνέχεια. Ο Περιφερειάρχης, θέλοντας να δώσει έναν τόνο αισιοδοξίας, στράφηκε προς τον νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας. Τον χαρακτήρισε «γούρικο», καθώς αυτή ήταν η πρώτη πίτα που ευλόγησε με τη νέα του ιδιότητα. «Είναι ένας άξιος ιεράρχης», είπε ο κ. Αρναουτάκης, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα δώσει τα διαπιστευτήριά του στα Χανιά.

Αυτή η μετάβαση του Τίτου από το Λασίθι στα Χανιά έχει τη δική της συμβολική σημασία για την ενότητα της Κρήτης. Ο Περιφερειάρχης τόνισε πως «είμαστε μια οικογένεια» και πως «μόνο ενωμένοι υπηρετούμε την ενότητα της Κρήτης». Η παρουσία του Τίτου στα Χανιά, ενός ανθρώπου που γνωρίζει τα προβλήματα και τις αγωνίες του Λασιθίου, δημιουργεί μια ακόμη γέφυρα συνεργασίας μεταξύ Δύσης και Ανατολής του νησιού.

Ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, από την πλευρά του, επιβεβαίωσε αυτή την αρραγή ενότητα Εκκλησίας και Περιφέρειας. Ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την «αμέριστη βοήθεια» στα ιδρύματα της Εκκλησίας, μνημονεύοντας και αυτός τη συμβολή του Γιώργου Πάγκαλου στο έργο αυτό. Η συνεργασία αυτή, όπως τονίστηκε, είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνική συνοχή του τόπου.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ

Από τη στήλη “ΙΧΝΗΛΑΣΙΕΣ” στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ.