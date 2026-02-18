Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης σε συνέντευξη τόνισε πως είναι σημαντικές και οι θεσμικές συνεργασίες που προχωρούν, όπως η προγραμματική σύμβαση για τη Σπιναλόγκα, καθώς και οι πρωτοβουλίες για τη στρατηγική προβολή του τουριστικού προορισμού, με την υπογραφή σύμβασης τουριστικής προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη σύνταξη ολοκληρωμένης στρατηγικής μελέτης του προορισμού του Δήμου μας. Στο ίδιο πλαίσιο, το λιμάνι του Αγίου Νικολάου προχωρά στη διαμόρφωσή του ως υβριδικό λιμάνι homeport, σε συνεργασία με τη Celestyal, ενισχύοντας τη θέση του Δήμου στον χάρτη της κρουαζιέρας.

Στον τομέα του πολιτισμού, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην επαναφορά του επιτυχημένου θεσμού του Τριημέρου Λόγου και Τέχνης, ενώ προχωρήσαμε και στην καθιέρωση νέων θεσμών όπως π.χ. το Φεστιβάλ Κρηνών, ενισχύοντας την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου, ενώ φιλοξενήθηκαν και οι προκριματικοί αγώνες χορού του Dance World Cup Greece & Cyprus 2025 στη Λίμνη. Παράλληλα, διοργανώθηκαν εκ νέου σημαντικές εκδηλώσεις, όπως τα «Μαγειρέματα του Δρόμου» και το Cliff Diving, για πρώτη φορά υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, αναβαθμίζοντας το κύρος και την εξωστρέφεια των διοργανώσεων.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Μανώλης Μενεγάκης επεσήμανε ότι όλες οι πρωτοβουλίες και οι παρεμβάσεις που παρουσίασε δεν είναι μεμονωμένες ενέργειες αλλά αποτελούν μέρος ενός ενιαίου, συνεκτικού και στρατηγικού σχεδιασμού που στοχεύει στην ουσιαστική αναβάθμιση της ζωής των πολιτών στον Δήμο Αγίου Νικολάου. «Ως Δήμαρχος, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για κάθε απόφαση, για κάθε προτεραιότητα και για κάθε πόρο που διεκδικούμε για τον τόπο μας. Δεσμεύομαι να συνεχίσουμε με όραμα, μεθοδολογία και ανοιχτή συνεργασία με όλους τους συμπολίτες μας. Μαζί, μπορούμε να χτίσουμε έναν Δήμο που θα αποτελεί σημείο αναφοράς για την Κρήτη, έναν Δήμο πρότυπο για την ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων του» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου.